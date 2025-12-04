본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

지원규 PTKOREA 대표, '광고대회 유공광고인' 문체부 장관 표창

이성민기자

입력2025.12.04 15:56

시계아이콘00분 26초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

지원규 PTKOREA 대표가 지난 2일 서울 중구 더 플라자 호텔에서 열린 '2025 광고대회 유공광고인 정부포상식'에서 문화체육관광부 장관 표창을 받았다.


지 대표는 인공지능(AI) 솔루션을 도입해 시니어·청년 고용 기반 강화 등 광고 산업의 사회적 가치 실현에 기여한 공로를 인정받았다.

지원규 PTKOREA 대표. PTKOREA

지원규 PTKOREA 대표. PTKOREA

AD
원본보기 아이콘

그의 '시너Z 프로젝트'도 주목받았다. 이 프로젝트는 고령화사회에서 광고업계의 역할을 모색하기 위해 추진됐다.

평균 연령 64세의 시니어 인턴 11명을 선발해 실제 광고 실무에 배치, 시니어 인력도 실무현장에서 충분한 역량을 갖추고 있음을 입증했다. 시니어 인턴과 Z세대 실무자가 한 팀으로 협업하는 구조 역시 업계에서 새로운 시도로 평가받았다.


아울러 생성형 AI 기반으로 단편영화 두 편을 제작해 해외 영화제에서 수상하는 등 실무영역에서 AI 기술 혁신도 주도했다.


지 대표는 "앞으로도 변화하는 환경 속에서 광고업계가 갈 방향을 꾸준히 고민하고 현실적인 해법을 만들어가겠다"고 했다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김수용 '귓불주름' 심혈관 질환?…전문가 "노화 현상, 덜컥 걱정은 일러"

"한국 오빠와 데이트하세요" 한류 여성팬 낚으려던 '사이트' 알고보니

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기