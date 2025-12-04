솔뫼초, 의정부 '최초' IB 월드스쿨 인증…미래교육 도시 도약 신호탄

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 3일 솔뫼초등학교 솔빛관에서 열린 'IB(International Baccalaureate) 월드스쿨 인증 선포식'에 참석해 관내 최초 IB 인증학교 탄생을 축하했다.

김동근 시장이 지난 3일 솔뫼초등학교의 ‘IB 월드스쿨 인증 선포식’에서 축사를 하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

솔뫼초는 2023년 IB 관심학교로 지정된 후 2024년 후보학교를 거쳐, 올해 IB 국제본부의 실사에서 교육과정 운영, 수업 혁신, 학습 환경 등 다양한 평가 기준을 충족하며 지난 11월 공식 인증을 획득했다.

이는 의정부시 초·중·고 전체를 통틀어 첫 번째 IB 월드스쿨 인증으로, 지역 미래교육의 방향성을 구체적으로 제시한 성과로 평가된다.

이날 선포식에는 김동근 시장을 비롯해 의정부교육지원청 교육장, 경기도교육청 관계자, 관내 초·중·고 교장 등이 참석했으며, IB 운영 사례 발표와 인증 현판 제막식 등이 진행됐다.

솔뫼초는 지난 3년간 교사 협력수업 확대, 탐구 기반 학습 프로그램 운영, 학습자 주도 평가 정착 등 IB 철학에 부합하는 교육 혁신을 지속적으로 추진해 왔으며, 학부모의 적극적인 참여와 학생들의 긍정적인 변화 또한 높은 평가를 받았다.

김동근 시장은 축사를 통해 "솔뫼초의 IB 월드스쿨 인증은 의정부 교육의 큰 자부심이자 미래교육으로 나아가는 중요한 전환점"이라며 "탐구, 소통, 배려, 책임 등 IB 교육의 핵심 가치가 우리 아이들의 중요한 역량이 될 수 있도록 시에서도 학교 운영을 적극 지원하겠다"고 말했다.

김동근 시장이 지난 3일 솔뫼초등학교의 ‘IB 월드스쿨 인증 선포식’에서 참석자들과 인증 현판을 제막하고 있다. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

IB 교육은 단순한 지식 전달을 넘어, 스스로 질문하고 해결하며 다양한 관점을 이해하고 공동체와 세계 시민으로서의 책임을 기르는 데 중점을 둔다.

시는 이번 솔뫼초 인증을 계기로 관내 IB 관심학교 및 후보학교 확대, 교원 역량 강화, 교육환경 개선 등 IB 기반 교육 모델 확산을 위한 지원을 이어갈 계획이다.

특히 2027년 개교 예정인 고산고에 IB 고등과정(DP) 도입을 검토하고 있으며, 장기적으로는 초·중·고 연계형 IB 교육체계 구축을 통해 지역 미래교육 생태계 조성을 강화할 방침이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>