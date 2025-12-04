본문 바로가기
Dim영역
전국
플랩+
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주은행, 중소기업 퇴직연금 융자지원 사업 시행

호남취재본부 민찬기기자

입력2025.12.04 15:12

시계아이콘00분 35초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄
광주은행 전경.

광주은행 전경.

AD
원본보기 아이콘

광주은행은 고용노동부·신용보증기금과 협력해 지역 중소기업의 퇴직연금 제도 도입을 지원하는 '중소기업 퇴직연금 융자지원 사업'을 본격 시행한다고 4일 밝혔다.


이번 사업은 지난 5월 고용노동부가 주관하고 광주은행 및 신용보증기금이 함께 체결한 '퇴직연금 활성화를 위한 융자지원 업무협약'의 후속 조치다. 제도 도입 초기 기업의 자금 부담을 덜어 안정적인 퇴직연금 정착을 돕기 위해 마련됐다.

광주은행은 이번 사업을 위해 신용보증기금에 보증료 지원금을 포함한 특별출연금 1억 원을 출연했다. 이를 기반으로 약 25억 원 규모의 보증부 대출을 공급한다. 지역 중소기업이 퇴직연금 제도를 안정적으로 도입·운영하도록 실질적 금융지원을 제공하는 것이 핵심이다.


대출상품은 기업당 최대 5억 원 한도의 운전자금으로 지원된다. 신청 대상은 보증신청 접수일 기준 직전년도 1월 1일 이후 퇴직연금을 신규 도입하고 1개월 이상 경과한 중소기업이다. 단, 퇴직연금 도입이 1년 이상 경과한 기업은 부담금 납입 이력이 1회 이상 필요하다.


광주은행 관계자는 "퇴직연금 도입 과정에서 어려움을 겪는 지역 중소기업의 재무적 부담을 경감하고, 제도의 확산에 기여하기 위해 이번 지원사업을 마련했다"며 "지역 대표은행으로서 중소기업 지원을 더욱 강화하고, 근로자들의 안정적 노후 준비 환경 조성을 위해 최선을 다하겠다"고 말했다.




호남취재본부 민찬기 기자 coldair@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 퇴직연금 무려 나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

김수용 '귓불주름' 심혈관 질환?…전문가 "노화 현상, 덜컥 걱정은 일러"

"한국 오빠와 데이트하세요" 한류 여성팬 낚으려던 '사이트' 알고보니

주민번호 털렸을 때 30~40만원 위자료…주소록 털린 쿠팡은?

나도 신청하면 174만원 받나?…직장인 7만5000명 미청구 연금 무려

아내 몰래 50억 집 공개, 부부싸움…추성훈, 최고 인기 유튜버 등극

세운지구 찾은 오세훈 "보존·개발 양립 가능"…첫삽까진 첩첩산중

쿠팡 정보 유출사태 엿새째, 김범석의장은 어디에

새로운 이슈 보기