◆투자사 대표
▲SK넥실리스 대표 (SKC CEO 겸임) 김종우 ▲앱솔릭스 대표 강지호 ▲SK피아이씨글로벌 대표 장지협
◆영입
▲재무부문장(CFO) 박동주
[인사]SKC
2025년 12월 04일(목)
