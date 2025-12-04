류영길 부의장, 전남 ESG 시민대상 '의정분야' 대상

화순군 ESG 경영 활성화 지원 등 인정

류영길 화순군의회 부의장은 지난 2일 목포과학대학교 대회의실에서 열린 '제2회 전라남도 ESG 시민대상 시상식'에서 의정분야 대상을 받았다고 4일 밝혔다.

류영길 화순군의회 부의장이 지난 2일 목포과학대학교 대회의실에서 열린 '제2회 전라남도 ESG 시민대상 시상식'에서 의정분야 대상을 받았다. 화순군의회 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 시상식은 전라남도 ESG협회가 주관해 전라남도 내 ESG(환경·사회·지배구조) 가치 확산에 앞장서고 실천적 성과를 이룬 인물들을 분야별로 선정해 수여하는 상이다.

류영길 부의장은 '화순군 ESG 경영 활성화 지원 조례' 제정을 비롯해, 행정사무감사와 업무보고 과정에서 ESG 경영의 실질적 이행을 강조하며 제도적·행정적 기반을 구축해 온 공로를 인정받았다.

류 부의장은 군정 전반에 ESG 개념을 접목시키기 위한 지속적인 정책 제안과 제도 개선을 추진해왔다.

류 부의장 "기후위기, 사회적 양극화, 지방소멸 위기 등 복합적인 사회 문제에 대응하기 위해서는 ESG 관점의 정책 접근이 필수적이다"며 "ESG가 단순한 전략을 넘어 지역정책과 행정 운영의 핵심 원칙이 될 수 있도록 더욱 노력하겠다"고 말했다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>