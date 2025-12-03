본문 바로가기
의성군, 하수도 관리 3년 연속 ‘우수’

영남취재본부 권병건기자

입력2025.12.03 17:50

설비·인력·관로 개선 종합평가 호평

의성군이 공공하수도 운영관리 분야에서 다시 한번 전국적 경쟁력을 입증했다.


의성군(군수 김주수)은 27일 전남 여수에서 열린 기후 에너지환경부 주관 '2025년도 공공하수도 운영·관리 실태평가'에서 환경청별 우수기관에 선정됐다고 밝혔다.

의성군 공공하수도 운영 관리 실태평가 환경청별 우수기관 선정

의성군 공공하수도 운영 관리 실태평가 환경청별 우수기관 선정

이번 평가는 전국 지자체를 대상으로 하수도 운영의 체계성과 효율성을 점검해 지속가능한 관리체계 구축을 유도하는 제도로, 2001년부터 매년 시행되고 있다.

군은 2022년부터 3년 연속 우수기관으로 선정되며 중·소규모 지자체 중에서도 안정적 관리 역량을 꾸준히 증명하고 있다.


군은 올해 평가에서 ▲하수처리시설 운영 효율화를 위한 설비 개선 ▲전문인력 역량 강화 ▲악취 저감 및 수질오염 방지 대책 강화 ▲노후 관로 정비 등 다층적 관리 성과가 높은 평가를 받았다. 단순 유지관리에서 나아가 '체계화된 환경관리 모델'을 구축한 점이 우수기관 선정의 핵심 요인으로 분석된다.


김주수 의성군수는 "군민의 생활환경을 개선하기 위한 현장 중심 노력이 이번 수상으로 이어졌다"며 "앞으로도 쾌적하고 안전한 정주 환경 조성에 최선을 다하겠다"고 말했다.

의성군은 최근 환경·에너지 분야 평가에서 연이어 우수 성적을 내며 '생활환경 중심 행정'의 대표 지자체로 주목받고 있다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
