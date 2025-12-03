오세훈 "계엄 책임 무겁게 받아들여…잘못된 과거 끊어내야"

오세훈, 비상계엄 1년 맞아 메시지

"다시는 같은 비극 되풀이 안돼"

오세훈 서울시장이 12·3 비상계엄 1년이 된 3일 "잘못된 과거를 단호히 끊어내고 미래로 나아가야 한다"고 밝혔다.

오 시장은 이날 페이스북을 통해 "우리 국민은 1년 전 결코 있어서는 안 될 비상계엄 사태로 깊은 상처를 입었다"며 이같이 전했다.

오 시장은 "그 결과 국민의힘은 국민께서 부여한 사명을 충분히 완수하지 못한 채 정권을 내어주었고, 책임 있는 집권여당으로서 역할을 다하지 못했다"며 "저는 국민의힘에 소속된 중진 정치인이자, 서울 시민의 일상을 책임지는 시장으로서 그 책임을 무겁게 받아들이며, 그날의 충격과 실망을 기억하는 모든 국민께 거듭 사과의 말씀을 드린다"고 했다.

이어 오 시장은 "권력이 판단력을 잃으면 나라는 표류하고 독선과 독단이 앞서면 민주주의는 순식간에 길을 잃는다. 우리는 이미 그 쓰라린 경험을 치렀다"며 "다시는 같은 비극을 되풀이해서는 안 된다"고 강조했다.

소속 정당인 국민의힘에 변화를 요구하기도 했다. 오 시장은 "지금 국민은 거대 권력에 취한 민주당의 폭주와 균형을 잃은 국가 시스템을 목도하며 나라의 앞날을 걱정하고 계시다"며 "국민의힘은 대안 정당으로 우뚝 서서 이 무도한 정권을 견제하고 대한민국을 바로 세워야 한다"고 적었다.

그러면서 "국민은 정치가 잘못할 때 늘 매서운 회초리를 들었지만, 처절한 변화의 몸부림을 보일 때는 기회를 주셨다"며 "민심의 흐름에 기꺼이 몸을 맡기고 더 넓은 민심의 바다로 나아가면 국민은 우리의 손을 들어주실 것이라 믿는다. 국민의 좌절과 고통을 해결하고, 그 결과를 성과로 입증해야 야당의 길이 열린다"고 했다.

마지막으로 오 시장은 "저는 국민과 함께 그 길을 걸어가겠다"며 "실력으로 증명하는 정치, 국민이 변화를 체감하는 정치를 흔들림 없이 이어가겠다"고 전했다.





김영원 기자 forever@asiae.co.kr



