함양군, 열린 참여형 투표 '정책 공감 이벤트' 추진

경남 함양군이 군정 전반에 대해 다양한 의견을 듣고, 실제로 체감한 정책을 중심으로 소통을 강화하기 위해 '함양군 정책 공감 이벤트'를 진행한다고 3일 밝혔다.

이번 이벤트는 온라인 기반의 참여형 방식으로, 관심 있는 누구나 쉽게 참여할 수 있다.

이벤트 참여 방법은 간단하다. ▲문화·체육·관광 ▲아동·청소년·청년 ▲노인복지 ▲농업 등 4개 분야에서 가장 공감되는 정책을 각각 한 개씩 선택하면 된다. 투표는 홍보문에 포함된 정보무늬(QR코드)를 스캔해 네이버 폼으로 접속한 후 몇 가지 항목을 선택하는 방식으로, 별도의 절차 없이 간편하게 참여할 수 있다.

투표 기간은 12월 1일부터 19일까지이며, 참여 활성화를 위해 푸짐한 경품도 준비됐다. 전체 참여자 중 100명에게는 커피 기프티콘을 제공하고, 각 분야에서 최다 득표 정책을 선택한 참여자 중 추첨을 통해 치킨 교환권 10명, 올리브영 상품권 1만 원 10명 등 총 20명에게 경품이 지급된다.

군 관계자는 "누구나 쉽게 참여해 정책에 대한 생각을 나눌 수 있는 자리인 만큼 많은 관심과 참여를 바란다"라며 "여러분의 선택이 앞으로의 군정 방향을 더 풍성하게 만드는 데 큰 힘이 될 것"이라고 말했다.

한편 함양군은 앞으로도 폭넓은 소통 프로그램을 운영해 여러 목소리를 군정에 적극적으로 반영하고, 참여 기반의 군정을 지속해서 추진해 나갈 계획이다.





