김포시, 기업 현장으로 찾아가는 '비즈니스지원단 이동상담' 시범 운영

이종구기자

입력2025.12.03 08:01

경기 김포시(시장 김병수)는 12월 한 달간 매주 화요일 김포제조융합혁신센터 2층 회의실에서 중소벤처기업부 '비즈니스지원단'과 연계한 '비즈니스지원단 이동상담소'를 시범 운영한다고 3일 밝혔다.

비지니스지원단 이동상담. 김포시 제공

비지니스지원단 이동상담. 김포시 제공

이번 사업은 경기지방중소벤처기업청과 협업해 관내 기업의 경영 애로를 현장에서 신속히 해소하기 위한 맞춤형 상담 프로그램이다. 비즈니스지원단은 중소벤처기업부가 운영하는 정부 지원 사업으로, 인사·노무, 세무·회계, 법률, 특허, 마케팅 등 다양한 분야의 전문가들이 참여해 중소·벤처기업과 소상공인의 애로사항 해결을 돕는 제도다.


김포시는 이번 시범 운영을 통해 기업들이 겪는 복합적인 경영 문제를 상담·지원할 계획이다. 이동상담소는 12월 중 매주 화요일 09:00부터 18:00까지 총 5회 운영되며, 장소는 김포제조융합혁신센터 2층 회의실이다.

사전 예약한 기업을 중심으로 상담을 진행하되, 여건에 따라 당일 현장 접수도 병행하여 더 많은 기업이 참여할 수 있도록 할 예정이다. 신청 대상은 김포시에 사업장을 둔 중소·벤처기업, 소상공인, 자영업자 등이다. 자세한 내용과 신청 방법은 김포시청 홈페이지 공지사항을 통해 확인할 수 있다.


김포시 관계자는 "이번 비즈니스지원단 이동상담소는 전문 상담 인력이 직접 김포로 찾아와 기업의 고민을 함께 해결하는 '현장 밀착형 지원'이라는 점에서 의미가 크다"며 "시범 운영 결과를 바탕으로 2026년 이후 정례 운영을 검토하여 관내 기업들이 체감할 수 있는 실질적인 지원을 확대해 나가겠다"고 밝혔다.




김포=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
