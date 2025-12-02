부산항만공사, 소규모 현장에 AI 안전관리 ‘Plan2Do’ 첫 도입

“안전관리자 없는 현장 공백 메운다”



북항 유지보수공사서 시범 운영

부산항만공사(BPA, 사장 송상근)가 소규모 건설현장의 안전관리 역량을 강화하기 위해 AI 기반 안전관리시스템 'Plan2Do'를 북항 유지보수공사 현장에 시범 도입했다.

공사비 50억 미만의 소규모 현장이지만 고소작업 등 위험 공정이 포함된 만큼, 관련 법령상 안전관리자 배치 의무가 없는 현장의 관리 사각지대를 해소하기 위한 조치다.

BPA는 지난 9월 일산 킨텍스에서 열린 '2025년 한국건설안전박람회'에서 최신 건설안전 기술 동향을 살피고 다수의 기술기업과 상담을 진행한 뒤, 위험요인 자동 탐지·안전교육자료 자동 생성·기상 연계 안전수칙 제공 등이 가능한 아시아나IDT의 'Plan2Do'를 최종 선정했다.

BPA는 시범 도입 초기 단계부터 현장 안착을 위해 지난 11월 28일 담당자 사전 교육을 진행하고, 운영 과정에서 발생하는 개선 사항도 즉시 검토·지원한다는 방침이다. 또 AI 시스템으로 수집되는 안전 데이터를 공사관리관이 실시간으로 확인하고 피드백해, 소규모 현장의 안전관리 실효성을 높일 계획이다.

공사는 장기적으로 이 데이터를 기반으로 부두별 사전 대응 매뉴얼 구축 등 안전관리 체계 고도화도 추진할 예정이다.

송상근 BPA 사장은 "소규모 현장은 안전관리 인력과 체계가 상대적으로 취약하다"며 "이번 시범 도입을 시작으로 AI 기반 안전관리 모델을 확대해 부산항 전역의 안전 사각지대를 줄이고 중대재해 제로 목표를 실현하겠다"고 말했다.





영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr



