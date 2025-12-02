가로림만, 대한민국 첫 '국가해양생태공원' 지정

세계 5대 갯벌 명성 인정…2030년까지 보존·관광 조화한 해양생태공간 조성

충남 가로림만이 '국가해양생태공원 1호'로 지정되며, 조력발전 논란을 넘어 대한민국 해양생태정책의 새로운 모델로 평가받고 있다.

충남도는 오는 2030년까지 1200억 원 규모의 해양생태 복원·관광 프로젝트를 본격화하며 세계유산 등재를 추진한다.

도는 세계 5대 갯벌로 꼽히며 전국 최대 해양생물보호구역인 가로림만이 제1호 국가해양생태공원으로 공식 지정됐다고 2일 밝혔다.

이번 지정은 오랜 기간 조력발전 찬반 갈등을 겪던 지역이 보전과 지속가능한 이용을 병행하는 국가 프로젝트로 전환된 첫 사례라는 점에서 의미가 크다. 정부와 충남도는 오는 2030년까지 총 1200억 원 규모의 해양생태공간을 조성한다.

해양수산부는 이날 열린 경제관계장관회의에서 가로림만을 포함해 ▲전남 신안·무안 ▲전남 여자만 ▲경북 호미반도 등을 국가해양생태공원으로 지정하는 '국가해양생태원 지정·운영 추진 전략'을 발표했다.

가로림만은 육지에서 점박이물범을 관찰할 수 있는 전국 유일의 해양보호구역이며, 갯벌 기반의 경제적·생태적 가치가 높은 점이 높은 평가를 받았다.

특히 충남도가 제시한 체계적 보전 계획과 지속가능한 이용 전략의 구체성이 지정에 결정적 역할을 했다는 설명이다.

도는 2016년 해양보호구역 지정 이후 해수부에 '국가해양정원'을 역제안하는 등 지속적으로 정책 개발을 이어왔다.

지난 2022년에는 '해양생태계법' 개정을 이끌어내며 국가해양생태공원 지정 기반을 마련했고, 법 개정 이후에는 해양생태복원 중심 전략을 선제적으로 준비해 왔다.

도는 앞으로 예비타당성조사 통과와 1200억 원 사업비 확보에 집중할 방침이며, 7월 부산에서 열리는 제48차 세계유산위원회에서 세계자연유산 등재를 추진한다.

해수부는 올해 안에 지정 절차를 마무리할 계획이다. 제시된 3대 추진 전략은 ▲해양생태계 보전 강화 ▲해양자원의 지속가능한 이용 ▲협력적 관리기반 구축이다.

주요 실행 과제로는 ▲맞춤형 보호체계 구축 ▲시민모니터링단 육성 ▲블루카본 서식지 조성 ▲전주기 관리제도 고도화 등이 포함됐다. 정부는 이러한 전략을 통해 2030년까지 연간 방문객 1000만 명 달성을 목표로 한다.

전상욱 도 해양수산국장은 "제1호 국가해양생태공원 지정은 10년 넘게 도민과 정치권, 전문가가 함께 만든 성과"라며 "보령갯벌을 세계가 주목하는 해양생태 거점으로 조성하겠다"고 밝혔다.

한편 2023년 국가해양생태계종합조사에 따르면 가로림만은 국내에서 대형 저서생물 종수가 가장 많고, IUCN 멸종위기종인 노랑부리백로·저어새 등이 서식하는 생물다양성의 핵심 해역으로 평가된다.





충청취재본부 이병렬 기자 lby4426@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>