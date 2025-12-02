거래소, 신세계 등 5개사 기업지배구조 공시우수법 선정

한국거래소가 롯데하이마트 롯데하이마트 071840 | 코스피 증권정보 현재가 7,720 전일대비 130 등락률 +1.71% 거래량 16,282 전일가 7,590 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 롯데하이마트, 3Q 영업익 190억원…3분기 연속 수익성 개선 롯데하이마트, 가전 할인 축제 '가전절'…행사상품 최대 65% 할인 롯데하이마트, 삼성·LG 김치냉장고 신제품 할인…최대 30만원 혜택 전 종목 시세 보기 close , 신세계 신세계 004170 | 코스피 증권정보 현재가 238,500 전일대비 4,500 등락률 +1.92% 거래량 86,881 전일가 234,000 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 명품 가구·오디오 청음실…신세계百 강남점, 생활전문관 새단장신세계, 서울고속버스터미널 입체복합개발…서울시, 사전협상 대상지 선정롯데 정기 임원인사 임박…3세 신유열, 올해도 '초고속' 승진? 전 종목 시세 보기 close , 아모레퍼시픽 아모레퍼시픽 090430 | 코스피 증권정보 현재가 124,800 전일대비 600 등락률 -0.48% 거래량 188,712 전일가 125,400 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 아모레퍼시픽, 사회 배려계층에 145억 화장품·생활용품 기부화장품에도 '한일령'?…수혜 종목은[클릭e종목][오늘의신상]리프팅 시술 없이 탱탱한 피부…아모레퍼시픽 '온페이스 LED 마스크' 전 종목 시세 보기 close , HD현대 HD현대 267250 | 코스피 증권정보 현재가 190,400 전일대비 2,100 등락률 +1.12% 거래량 220,891 전일가 188,300 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 문재영 HD건설기계 사장, 한국건설기계협회장 취임HD현대중공업-HD현대미포 공식 합병…통합 법인 출범해HD하이드로젠·HD현대인프라코어·두산퓨얼셀, 국산 '수소 하이브리드 전력' 기술 공동 개발 전 종목 시세 보기 close , SK하이닉스 SK하이닉스 000660 | 코스피 증권정보 현재가 558,000 전일대비 20,000 등락률 +3.72% 거래량 2,683,864 전일가 538,000 2025.12.02 15:30 기준 관련기사 12월, 드디어 불확실성 걷히나…내년 배당·증시 ‘투자 찬스’ 열린다코스피, 외인·기관 '사자'에 3950대 회복…코스닥은 약보합12월, 외국인 매수세 돌아온다…반도체 중심 ‘대형주 랠리’ 임박 전 종목 시세 보기 close 등 5개 기업을 2025년 기업지배구조보고서 공시우수법인으로 선정했다.

한국거래소는 2019년부터 '기업지배구조 보고서 가이드라인'에 따라 지배구조 현황을 충실하고 투명하게 공시한 상장법인을 기업지배구조 보고서 공시우수법인으로 시상해오고 있다.

올해부터 기업가치 제고 계획 및 기업지배구조 보고서 영문 공시를 한 상장법인에는 가점이 부여됐다.

수상 기업들은 모범적인 지배구조 공시를 통해 주주 보호 및 자본시장의 건전한 공시문화 조성에 기여한 것으로 평가된다.

한국거래소는 이달 중으로 2026년 기업지배구조 보고서 중점점검 사항을 사전에 예고해 보고서의 질적 향상을 도모할 방침이다. 또 2026년부터 기업지배구조보고서 의무공시 대상이 기존 '자산총액 5000억원 이상 코스피 상장사'에서 코스피 전체 상장사로 확대됨에 따라 원활한 공시를 위한 안내자료 배포, 보고서 작성 관련 1:1 컨설팅, 교육 등 상장기업을 체계적으로 지원할 예정이다.

한국거래소가 2일 서울사옥 홍보관에서 기업지배구조 보고서 공시우수법인 시상식 후 기념 촬영을 한 모습. (왼쪽부터)정규일 한국거래소 유가증권시장본부장, 문병철 롯데하이마트 상무, 박성환 SK하이닉스 부사장, 남궁훈 HD현대 전무, 김진봉 아모레퍼시픽 상무, 안상우 신세계 담당, 임흥택 한국거래소 유가증권시장본부장보.





김진영 기자 camp@asiae.co.kr



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>