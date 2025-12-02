K뷰티 흔드는 EU 환경규제…중기부, 선제 대응 지원한다

내년 8월 PPWR 시행…소비재 기업 직격탄

"규제 관련 정보 제공 및 지원 강화"

중소벤처기업부는 3일 서울 송파구 롯데호텔 월드에서 'EU 환경규제 대응 세미나'를 개최했다고 밝혔다.

이번 세미나는 지난달 27일 발표한 'K-뷰티 수출 성과 제고 및 확산방안'의 후속 이행 차원으로, 수출 중소기업에 EU의 환경규제 관련 정보를 제공하기 위해 마련됐다.

내년 8월부터 본격 시행되는 EU의 환경규제인 PPWR(포장 및 포장폐기물 규정)은 EU 내 판매·수입되는 모든 제품의 포장에 대해 과대포장 제한, 재사용 의무 등 생산부터 재활용·재사용까지 전 주기를 규제하는 규정이다.

K뷰티와 같이 개별 포장이 많은 소비재에 영향이 클 것으로 예측돼 소비재 수출기업들은 규정 관련 정보 확보와 더불어 원재료 선택, 포장설계, 공정개선 등 선제 대응이 필요한 상황이다.

이번 세미나에서는 ▲PPWR(포장 및 포장폐기물 규정) 대응 전략 및 품목·분야별 대응 사례 ▲ EU CBAM(탄소국경조정제도) 대응 전략 ▲ PFAS(과불화화합물) 규제 대응 방안 등 실무 중심의 세션을 마련했다. 세미나 중 규제 별 전문가의 일대일 상담을 병행해 교육 효과도 높일 예정이다.

이순배 중기부 글로벌성장정책관은 "EU의 환경규제는 지속해서 강화되고 있으나 수출 중소기업은 인지하지 못하고 있는 경우가 많다"며 "기업들이 선제적으로 대응해 수출 문제가 생기지 않도록 정보 제공 및 지원을 강화하겠다"고 말했다.





