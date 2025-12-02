김종현 제일기획 대표, 은탑산업훈장 수훈…"광고마케팅 경쟁력 강화"

글로벌 비즈니스 확장

김종현 제일기획 대표이사 사장이 광고마케팅 산업의 글로벌 경쟁력을 높이고, 국가 브랜드 위상을 강화한 공로로 정부 포상인 은탑산업훈장을 받는다.

시상식은 2일 문화체육관광부 주관으로 서울 중구 더플라자호텔에서 열리는 2025 한국광고대회 '유공광고인 정부포상식'에서 진행된다. 김 대표는 지난 34년간 광고마케팅 산업에 종사하며 전략적인 해외사업 확장과 디지털 전환을 선도했다. 이를 통해 제일기획을 세계 11위 규모의 글로벌 광고 회사로 성장시켰다.

대표적으로 북미와 유럽을 비롯한 글로벌 전역에서 다양한 해외 광고주를 유치하고, 칸 라이언즈를 비롯한 국제 광고제에서 성과를 거뒀다. 또 국내 대표 기업들의 글로벌 마케팅 진출을 이끌고, 국제 대형 전시와 문화·스포츠 행사를 성공적으로 수행하며 세계 시장에서의 국가 경쟁력 강화에도 기여했다.

김 대표는 대한민국 광고마케팅의 디지털화를 추진한 1세대다. 디지털 캠페인, 소셜 마케팅, 이커머스 등 전통 광고의 경계를 넘어선 혁신적인 시도를 통해 광고산업의 외연을 확장하는 토대를 마련했다. 인공지능(AI) 시대에도 선제적으로 대응해 생성형 AI 기술을 활용한 콘텐츠 자동화 솔루션을 자체 개발해 도입했고 광고 기획과 제작, 실행 전반의 업무 효율성을 높였다.

김 대표는 "시대의 흐름과 기술이 변화해도 고객사에 의미 있는 가치를 제공해야 한다는 에이전시 업의 본질은 변하지 않는다"면서 "AI 시대에도 광고마케팅 산업의 새로운 지평을 열겠다"고 말했다.





김흥순 기자 sport@asiae.co.kr



