르노코리아, 11월 판매 4649대…부산 공장서 '폴스타 4' 수출 시작

르노코리아가 올해 11월 한 달 동안 내수 3575대, 수출 1074대로 총 4649대의 글로벌 판매 실적을 거뒀다고 1일 밝혔다.

이달 수출 실적에는 르노코리아 부산공장에서 위탁 생산하는 캐나다 수출용 '폴스타 4'도 300대가량 포함됐다.

11월 내수 판매는 2403대가 팔린 중형 스포츠유틸리티차량(SUV) 그랑 콜레오스가 견인했다. 그랑 콜레오스의 11월 판매 실적 중 하이브리드 E-테크 모델은 2052대로 85.4%의 비중을 차지했다.

쿠페형 SUV 아르카나는 가솔린 모델(1.6 GTe)이 459대, 하이브리드 E-테크 101대 등 총 560대가 판매됐다.

르노 그랑 콜레오스. 르노코리아 제공 AD 원본보기 아이콘

스테디셀러 SUV QM6와 중형 세단 SM6는 11월에 각각 601대와 6대의 판매를 기록했다. 2016년 나란히 국내 시장에 첫선을 보였던 두 모델은 지난달을 마지막으로 9년여의 판매를 마무리 지었다.

지난달까지 QM6는 국내 시장에서 25만8000대 가까이 판매됐으며, 감각적인 디자인과 다양한 파워트레인을 선보였던 SM6도 국내 시장에서 총 15만7000여대가 판매됐다.

르노코리아의 11월 수출은 그랑 콜레오스(수출명 뉴 르노 콜레오스) 421대, 아르카나 349대 등 르노 브랜드 모델이 대부분이었다. 여기에 스웨덴 프리미엄 전기차 브랜드 폴스타의 전기 퍼포먼스 SUV 폴스타 4가 캐나다로 304대 선적되기 시작했다.

르노코리아 부산공장은 미래 전기차 생산 기지로의 전환을 위해 올해 초 68개의 설비에 대한 대규모 업데이트를 진행하고 하나의 혼류 생산 라인에서 내연기관·하이브리드 차량은 물론, 최신의 순수 전기차도 생산할 수 있는 역량을 갖춘 바 있다.





우수연 기자 yesim@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>