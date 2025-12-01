본문 바로가기
고령군, 연말 맞아 화려한 고령광장 경관조명 불 밝히다

영남취재본부 조충현기자

입력2025.12.01 16:23

회전교차로, 높이 6.5m·폭 5m 규모 연말 경관조명 설치

경북 고령군(군수 이남철)은 28일 고령광장 회전교차로에 연말 경관조명 시설을 설치하고 광장에 불을 밝혔다.

고령광장 경관조명.

고령광장 경관조명.

이번 경관조명은 2022년 처음 설치된 이후 매년 연말마다 새로운 디자인으로 조성되며 군민에게 사랑받는 명물로 자리매김해 왔다.


올해 설치된 경관조명 시설은 높이 6.5m, 폭 5m 규모로 모던하면서 세련된 구조물에 다수의 볼 조명을 달아 시각적 즐거움을 제공한다. 또 광장 바닥에도 30여개의 볼 조명을 장식해 고령광장 전체가 조화로운 분위기를 연출하도록 했다.

연말 경관조명은 내년 2월 초까지 고령광장에 불을 밝히며, 점등 시간은 일몰부터 새벽 1시까지 운영된다.


이남철 고령군수는 "고령광장을 밝힌 불빛처럼 군민 모두가 따뜻하고 행복한 연말연시를 보내시길 바란다"고 말했다.




영남취재본부 조충현 기자 jchyoung@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

