본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

르노코리아, '더블' 쏜다… 세금 혜택 마지막 12월 개별소비세 추가 할인

영남취재본부 김용우기자

입력2025.12.01 13:51

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

모델 따라 40만~160만원 지원

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 개별소비세 인하가 마지막으로 적용되는 12월에 모델별로 최대 160만원의 '개별소비세 더블 혜택'을 운영한다.


중형 SUV '그랑 콜레오스'는 파워트레인과 상관없이 생산 월에 따라 110만~160만원의 혜택이 붙는다. 가솔린 2.0 터보 모델과 에스카파드 에디션에는 추가 할인도 얹힌다. 2025년형 가솔린 170만원, 2025년형 가솔린 4WD 220만원, 2026년형 가솔린 100만원, 2026년형 가솔린 에스카파드 200만원, 2026년형 가솔린 에스카파드 루프박스 버전(전시차) 260만원 등이다.

기존 르노코리아 차량 구매나 보유 이력이 있는 로열티 고객은 50만원을, 침수차 피해 고객은 50만원을 추가로 받을 수 있다. 테크노 트림은 일부 혜택에서 제외된다.


이에 따라 2026년형 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 에스카파드 루프박스 버전 구매 시 조건 충족 고객은 최대 540만원까지 혜택이 적용된다.


쿠페형 SUV '아르카나'는 개별소비세 더블 혜택으로 하이브리드 E-Tech 90만원, 1.6 GTe 40만원이 제공된다. 1.6 GTe는 90만원 상당 파워테일게이트 무상 제공(아이코닉 트림 한정) 또는 70만원 구매 혜택 중 선택할 수 있고 관계사 할부 이용 시 50만원이 추가된다. 종합 혜택은 아르카나 1.6 GTe 기준 최대 370만원이다.

LG에너지솔루션의 87kWh NCM 배터리를 탑재한 전기차 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'은 300만원의 특별 혜택이 적용된다.


르노코리아는 12월 구매 고객을 대상으로 한 자세한 조건을 전시장에서 확인할 수 있다고 설명했다.

2026년형 르노 아르카나 에스프리 알핀(esprit Alpine) 트림.

2026년형 르노 아르카나 에스프리 알핀(esprit Alpine) 트림.

AD
원본보기 아이콘




영남취재본부 김용우 기자 kimpro7777@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

경찰, '장경태 성추행 의혹' 영상 확보…동석자 조사 예정

새로운 이슈 보기