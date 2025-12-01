르노코리아, '더블' 쏜다… 세금 혜택 마지막 12월 개별소비세 추가 할인

모델 따라 40만~160만원 지원

르노코리아(대표이사 니콜라 파리)가 개별소비세 인하가 마지막으로 적용되는 12월에 모델별로 최대 160만원의 '개별소비세 더블 혜택'을 운영한다.

중형 SUV '그랑 콜레오스'는 파워트레인과 상관없이 생산 월에 따라 110만~160만원의 혜택이 붙는다. 가솔린 2.0 터보 모델과 에스카파드 에디션에는 추가 할인도 얹힌다. 2025년형 가솔린 170만원, 2025년형 가솔린 4WD 220만원, 2026년형 가솔린 100만원, 2026년형 가솔린 에스카파드 200만원, 2026년형 가솔린 에스카파드 루프박스 버전(전시차) 260만원 등이다.

기존 르노코리아 차량 구매나 보유 이력이 있는 로열티 고객은 50만원을, 침수차 피해 고객은 50만원을 추가로 받을 수 있다. 테크노 트림은 일부 혜택에서 제외된다.

이에 따라 2026년형 그랑 콜레오스 가솔린 2.0 터보 에스카파드 루프박스 버전 구매 시 조건 충족 고객은 최대 540만원까지 혜택이 적용된다.

쿠페형 SUV '아르카나'는 개별소비세 더블 혜택으로 하이브리드 E-Tech 90만원, 1.6 GTe 40만원이 제공된다. 1.6 GTe는 90만원 상당 파워테일게이트 무상 제공(아이코닉 트림 한정) 또는 70만원 구매 혜택 중 선택할 수 있고 관계사 할부 이용 시 50만원이 추가된다. 종합 혜택은 아르카나 1.6 GTe 기준 최대 370만원이다.

LG에너지솔루션의 87kWh NCM 배터리를 탑재한 전기차 '세닉 E-Tech 100% 일렉트릭'은 300만원의 특별 혜택이 적용된다.

르노코리아는 12월 구매 고객을 대상으로 한 자세한 조건을 전시장에서 확인할 수 있다고 설명했다.

