본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

호남

광주 서구 '정용욱 시설관리공단 이사장' 임명

호남취재본부 신동호기자

입력2025.12.01 13:54

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

기획실장·청소행정과장·문화경제국장 등 역임

광주광역시 서구는 1일 서구시설관리공단 제3대 이사장에 정용욱 전 서구청 자치행정국장을 임명했다고 밝혔다. 임기는 오는 2일부터 3년이다.

서구 시설관리공단 이사장에 정용욱 전 국장 임명. 광주 서구 제공

서구 시설관리공단 이사장에 정용욱 전 국장 임명. 광주 서구 제공

AD
원본보기 아이콘

서구시설관리공단은 행정안전부 지방공기업 경영평가에서 3년 연속 최하위 등급을 받으며 공단 신뢰 회복과 경영체계 재정비가 시급한 과제로 지적돼 왔다.


이에 따라 서구는 공모 절차와 서구의회 인사청문회를 거쳐 조직 전반의 혁신을 이끌 수 있는 현장 이해력과 행정 종합 역량을 갖춘 정용욱 전 국장을 이사장으로 임명했다.

정용욱 신임 이사장은 1993년 7급 공채로 공직에 입문해 기획실장, 청소행정과장, 문화경제국장, 자치행정국장 등을 역임하며 인사·조직, 환경, 노동조합, 문화·체육 등 행정 주요 분야를 두루 거치며 조직 운영 전반에 정통한 행정 전문가로 평가받는다.


정 이사장은 "지금은 공단의 신뢰 회복과 조직 역량 강화가 최우선 과제이다"며 "공공시설물의 효율적 관리를 통한 주민행복과 복리 증진이라는 공단 본연의 목표 달성을 위해 직무분석을 통한 조직 효율화, 안전시스템 확충, 내부 상생협력 문화 구축 등에 최선을 다하겠다"고 말했다.


김이강 서구청장은 "정용욱 이사장은 공단 대행사업과 관련한 실무를 두루 경험한 행정 전문가로 서구시설관리공단의 위기 상황을 정확히 진단하고 경영 정상화를 이끌 적임자이다"며 "신임 이사장의 임명을 계기로 노사가 함께하는 혁신을 통해 시민이 체감할 수 있는 변화를 이끌어 주길 바란다"고 말했다.




호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

'연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 빌려줬다…급전 당겨 놓고 '자기자금' 상장사 인수에 활용[기로의상장사]엑스큐어② '연예인 다수와 친분' 유명 유튜버 남편에 120억 ... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

장바구니 담으려다 "언제 이렇게 비싸졌지?"…'피시플레이션'에 서민들 한숨

SNS 속 '100% 수익 보장'은 '100% 잃는 도박'

1도 낮추면 월 5000원, 껴 입으면 1만원…겨울철 돈 버는 똑똑한 난방법은?

의지할 곳 없는 부업 피해자들…결국 회복 포기

부업도 보이스피싱 아냐? "대가성 있으면 포함 안돼"

내년부터 증권거래세 상향…코스피 0.05%, 코스닥 0.20%

경찰, '장경태 성추행 의혹' 영상 확보…동석자 조사 예정

새로운 이슈 보기