“빛으로 채운 연말…창원 성탄 트리 점등, 시민 호응 뜨거웠다”

창원시청 광장 성탄 트리 점등... 도심 수놓은'희망의 불빛'

시민 500여 명 참석… "새로운 희망과 위로의 빛 되길"



창원특례시는 30일 저녁 시청 광장에서 성탄 트리 점등식을 열어 크리스마스와 연말연시를 앞두고 희망의 불빛을 밝혔다.

창원시청 광장 성탄트리 점등... 도심 수놓은 '희망의 불빛'. 제공=창원시.

이번 행사는 창원특례시기독교총연합회 주최로 진행됐으며, 약 500명의 시민이 참석해 따뜻한 연말 분위기를 더했다.

올해 성탄 트리는 엘이디(LED) 은하수 캐노피 연출을 통해 따뜻하고 포근한 분위기를 자아내도록 꾸며졌다.

트리 하단에는 소형 트리와 사각 큐브, 원형 볼 등 다양한 장식물이 설치돼 화사하고 풍성한 야간 경관을 연출하고 있다.

이곳에는 시민들이 가족·연인·친구와 함께 사진을 남길 수 있도록 포토존이 마련돼 점등식 당일에도 많은 시민들이 줄을 서서 인증샷을 남기는 등 큰 호응을 얻었다.

성탄 트리는 내년 1월 5일까지 매일 저녁 창원시청 광장을 환하게 밝힐 예정으로, 연말연시 시민들에게 희망과 위로의 메시지를 전하는 명소가 될 것으로 기대된다.

장금용 창원특례시장 권한대행은 "성탄 트리는 언제나 우리에게 사랑과 희망을 전하는 상징"이라며 "한 해를 정리하며 이 빛나는 트리를 통해 서로를 격려하고 따뜻함을 나눌 수 있기를 바란다"고 전했다.





영남취재본부 송종구 기자 jgsong@asiae.co.kr



