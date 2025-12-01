본문 바로가기
강원교육청, 2026 고교학점제 준비 '만전'…운영 성과 공유회 개최

이종구기자

입력2025.12.01 12:03

강원교육청, '2025년 고교학점제' 전면 도입 대비
일반고 전체 대상 고교학점제 역량 강화 연수·우수 사례 공유

강원특별자치도교육청은 2025년 고교학점제 전면 도입을 앞두고 학교 운영 역량을 강화하고 우수 사례를 공유하기 위해 '고교학점제 운영 성과 공유회'를 지난 11월 28일부터 29일까지 평창 휘닉스 호텔에서 개최했다.

강원특별자치도교육청이 2025년 고교학점제 전면 도입을 앞두고 학교 운영 역량을 강화하고 우수 사례를 공유하기 위해 '고교학점제 운영 성과 공유회'를 지난 11월 28일부터 29일까지 평창 휘닉스 호텔에서 개최하고 있다. 강원도교육청 제공

이번 공유회는 도내 전체 일반고의 고교학점제 담당 교원, 종합지원단, 교육전문직원을 대상으로 진행됐으며, △고교학점제 역량 강화 연수 △운영 우수 사례 공유 △2026 고교학점제 개정 사항 안내 등이 이뤄졌다.


연수 과정으로는 △학생 맞춤형 교육과정 실현을 위한 진로·학업 설계의 중요성과 학교별 지도 체제 구축 방안에 대한 안내 △학생 선택과목에 따른 반 배정 및 시간표 작성을 위한 실습이 이루어졌다.

고교학점제 운영 우수 사례 공유 시간에는 고교학점제 종합지원단의 3개 분과인 △교육과정 △진로·학업 설계 △최소 성취쉬준 보장지도 분과의 연구 성과와 운영 사례를 공유하며 학교 간 상호 학습의 기회를 마련했다.


또한, 도교육청 중등교육과 담당 장학사별로 △2026 고교학점제 개정 사항 △2022 개정 교육과정 △최소 성취수준 보장지도 △공동교육과정 및 온라인학교에 대한 안내 연수가 이루어졌다.


김성래 중등교육과장은 "이번 고교학점제 성과 공유회를 통해 2026년 고교학점제 운영 준비에 만전을 기하고, 강원형 고교학점제가 안정적으로 운영될 수 있도록 학교와 학생을 위한 지원을 지속 확대하겠다"고 말했다.




춘천=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
