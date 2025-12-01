본문 바로가기
다올투자증권, '주식대여 서비스' 이벤트 진행

장효원기자

입력2025.12.01 11:37

다올투자증권, '주식대여 서비스' 이벤트 진행
다올투자증권 (대표이사 황준호)이 1일부터 보유 주식을 활용해 추가 수익을 얻을 수 있는 '주식대여 서비스' 이벤트를 진행한다.


주식대여는 고객이 보유한 주식을 증권사를 통해 기관투자자 등 차입자에게 빌려주고 그 대가로 대여수수료 수익을 받는 서비스다. 대여기간 중에도 자유롭게 주식을 매매할 수 있으며, 의결권과 매수청구권을 제외한 증자, 배당 등 주주로서의 권리도 그대로 유지된다.

주식대여 서비스에 가입하고 모바일트레이딩시스템(MTS)이나 홈트레이딩시스템(HTS)을 통해 이벤트 참여를 신청한 신규 및 기존 고객이 대상이며, 이벤트는 내년 2월 28일까지 3개월간 진행한다.


이벤트 참여 고객에게는 대여잔고 규모에 따라 현금 리워드를 제공한다. 이벤트 신청월 다음달부터 월별 평균 대여잔고가 ▲1억원 이상일 경우 1억원당 5만원 ▲5000만원 이상 1억원 미만은 3만원 ▲3000만원 이상 5000만원 미만은 1만원을 지급한다.


리워드는 월 최대 500만원 한도로 총 3회까지 적용되며 최대 1500만원의 혜택을 받을 수 있다.

이와 함께 '중개형 ISA(개인종합자산관리계좌)' 고객을 위한 이벤트도 마련했다. 신규 및 기존 중개형 ISA 고객에게 국내주식 위탁수수료를 평생 0.00363%로 우대 적용한다. 또한 신규 개설한 중개형 ISA 계좌에서 100만원 이상 첫 거래 시, 3000원 이상 100만원 이하 국내 주식을 최대 6주까지 랜덤으로 증정한다.


다올투자증권 관계자는 "주식대여는 중장기 투자 과정에서 보유한 주식으로 수익을 다각화할 수 있는 효과적인 재테크 전략"이라며 "고객의 효율적인 자산관리를 돕고 실질적인 혜택을 드리는 방안을 다각도로 모색해 나가겠다"고 말했다.


이벤트 관련 자세한 사항은 다올투자증권 홈페이지 또는 고객만족센터에서 확인할 수 있다. 다올투자증권의 MTS '다올투자증권 Fi(파이)' 애플리케이션은 구글 플레이스토어와 애플 앱스토어에서 다운로드 가능하다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr
