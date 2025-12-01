동해시, 액화수소 특화단지 활성화 속도…수소특화단지 기업유치 본격화

PK밸브·성원기업 등 5개사와 MOU 체결

수소산업 생태계 조성 박차

강원도 동해시는 지난 11월 28일 동해시청 본관 2층 회의실에서 강원특별자치도, 피케이밸브앤엔지니어링㈜, ㈜성원기업, ㈜진화메탈, ㈜GS동해전력과 함께 수소특화단지 기업유치 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결했다고 1일 밝혔다.

동해시는 지난 11월 28일 동해시청 본관 2층 회의실에서 강원특별자치도, 피케이밸브앤엔지니어링㈜, ㈜성원기업, ㈜진화메탈, ㈜GS동해전력과 함께 수소특화단지 기업유치 활성화를 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 있다. 동해시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 협약은 '동해·삼척 액화수소 저장·운송 특화단지(이하 수소특화단지)' 내 기업유치와 지원을 위한 상호 협력쳬계를 구축하고, 수소산업 생태계 조성에 속도를 내기 위해 추진됐다.

주요 협약 내용은 △기업 투자·유치를 위한 수소특화단지 기반시설 구축 및 행·재정적 지원 △수소특화단지 내 공장·연구소 이전·신설 투자 △수소 관련 기술개발 및 산업 발전 협력 △수소특화단지 분양·입주 여건 조성과 관련한 협력 등이다.

협약에 참여한 기업 중 피케이밸브앤엔지니어링㈜(대표 변성진)은 국내 최초로 극저온 대유량 액화수소 밸브를 상용화한 기업이며, ㈜성원기업(대표 정종태)은 조선기자재 및 해양플랜트 부품 제조 분야에서 고체수소 저장합금 및 고체수소 저장시스템 기술을 보유하고 있다.

㈜진화메탈(대표 유영조)은 소각로용 화격자 제조 기술을 기반으로 액화수소 저장·운송용 특수강 개발을 추진 중이며, ㈜GS동해전력(대표 황병소)은 북평제2일반산업단지 소유권자로서 산업단지 분양 협력을 위해 이번 협약에 참여했다.

특히 현재 추진 중인 '수소 저장·운송 클러스터 구축사업'이 2028년 완공되면, 입주기업의 R&D·사업화 지원은 물론 기술·제품의 안전성과 성능 평가를 수행할 수 있는 기반이 마련되어 수소특화단지 기업 유치에 더욱 힘이 실릴 것으로 기대된다.

한편, 북평제2일반산업단지는 지난해 11월 산업통상자원부(현 기후에너지환경부)로부터 수소특화단지로 공식 지정되었으며, 수도권 이전 기업 대상 투자보조금 2% 가산, 규제 개선, 신속한 인허가 지원, R&D 및 사업화 지원 등 다양한 인센티브가 제공된다.

심규언 동해시장은 "글로벌 수소경제가 다소 둔화되는 상황에서도 수소특화단지 활성화를 위해 뜻을 모아주신 기업들께 감사드린다"며 "이번 협약을 계기로 더 많은 기업이 수소특화단지에 투자하고 입주할 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.





동해=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>