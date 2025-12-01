'전세계 수소 산업 한자리' WHE2025 D-3, 역대 최대 규모로 열린다

수소국제컨퍼런스·H2미트 전시회 통합 운영

세계수소엑스포(WHE·World Hydrogen Expo)조직위원회(공동위원장:한국수소연합 김재홍 회장, 한국자동차모빌리티산업협회 강남훈 회장)는 사흘 앞으로 다가온 WHE 2025의 핵심 프로그램을 최종 확정했다고 1일 밝혔다.

올해 WHE 2025는 기존 수소 국제 컨퍼런스와 H2미트 전시회를 통합해 수소 산업 전 주기를 아우르는 글로벌 행사로 새롭게 확대·개편됐다. 약 100여 명의 글로벌 연사와 주요국 정부, 국제기구, 수소 기업 대표단 등 총 5000여 명이 컨퍼런스에 참석할 예정이다. 전시에는 3만여 명의 관람객이 방문할 것으로 예상돼 역대 최대 규모의 수소 전문 전시·컨퍼런스 행사로 치러질 전망이다.

WHE 2025는 정책, 기술, 산업 협력, 대중 체험을 모두 포괄하는 통합 프로그램을 통해 전 세계 수소 밸류체인이 한자리에 모이는 '종합 수소 플랫폼'으로 운영된다. 글로벌 산업 협력 논의부터 일반 관람객을 위한 체험 행사에 이르기까지 국제 전시와 컨퍼런스가 동시에 진행된다.

12월 4일 개막식에는 국내외 수소 산업 산·학·연 주요 인사 400여 명이 참석해 행사의 시작을 공식 선언하고, 글로벌 수소경제 전환을 위한 협력 메시지를 공유할 예정이다. 같은 날에는 국내외 우수 수소 기업을 선정·시상하는' H2 이노베이션 어워드''도 진행된다.

12월 4~5일 열리는 국제 컨퍼런스는 ▲리더십&마켓 인사이트(주요국 정부 및 산업계의 정책·산업 동향) ▲하이드로젠 딥 다이브(주요 기업 및 전문가의 기술·산업 전략) ▲컨트리 데이(3개국의 수소 산업 사례) 등 3개 트랙으로 구성된다.

12월 4일에는 한국, 일본, 독일 등 주요 수입국과 호주, 캐나다, 인도 등 공급국의 정책과 전략이 발표된다. 둘째 날인 12월 5일에는 청정수소 투자 동향과 수요 창출 전략을 중심으로 한 글로벌 심층 논의가 이어진다.

4일과 5일 양일간 개최되는 컨트리데이에는 호주, 캐나다, 영국이 참여해 국가별 수소 산업 특화 사례와 정책 방향을 공유한다.

올해 전시는 수소 생산·저장·운송·활용 전 분야에 걸쳐 2만2000㎡ 규모로 구성된다. 국내 주요 기업과 미국·독일·영국 등 해외 16개국 이상에서 약 227개 사가 참가한다.

이번 행사에는 참가기업 가운데 가장 큰 규모의 전시 부스를 마련한 현대자동차그룹을 비롯해, AES테크, 신성CNT, 두온시스템, 탤런트LNG 등 국내 주요 기업과 어워드 수상 기업인 비티이, 에이피그린, 빈센, 에너진이 참여하며, 3M, 린데(Linde), 에어리퀴드(Air Liquide), 헨켈 록타이트(Henkel LOCTITE), 미쓰비시 케미칼 그룹 등 글로벌 기업들도 함께한다.

12월 4~5일 열리는 'H2 비즈니스 파트너십 페어'에서는 대한무역투자진흥공사(KOTRA) 초청 바이어 10개국 38개 사와 국내 80여 개 수소 기업이 일대일 상담 및 기술·투자 설명회를 진행한다.

12월 5일에는 비공개 행사로 진행되는 세계수소산업연합회(GHIAA) 총회가 개최된다.

4일과 5일에는 한국관광공사 후원으로 한글 팔찌·자개 키링 만들기 등 전통문화 체험 부스가 운영돼 국내외 관람객에게 한국 문화를 함께 선보이며, 주말에는 인기 공학 유튜버, 방송인, 학계 전문가 등이 참여하는 '수소 토크 콘서트'가 열린다.

현대자동차그룹은 이번 행사에서 PEM 수전해 수소 생산, 수소 충전 인프라, 다양한 연료전지 시스템 애플리케이션 등 수소 밸류체인 전반에 걸친 그룹의 수소 기술 경쟁력과 사업 실행력을 집중적으로 소개한다,

또한, 12월 5일부터 7일까지 수소전기차 '디 올 뉴 넥쏘' 시승 프로그램을 진행한다. 관람객은 공식 홈페이지 사전 예약 또는 현장 신청을 통해 직접 수소 모빌리티를 체험할 수 있다.

WHE 조직위원회 김재홍 위원장은 "올해부터 컨퍼런스와 전시회를 통합해 기업들에게 기술 및 정보 교류와 비즈니스 기회를 확대, 제공하게 돼 의미가 크다"면서 "우리나라가 수소경제의 중심국가가 될 수 있도록 WHE를 글로벌 수소경제 플랫폼'으로 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

