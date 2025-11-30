본문 바로가기
KT 차기 대표이사 내달 16일 윤곽

노경조기자

입력2025.11.30 10:38

수정2025.11.30 10:44

시계아이콘00분 33초 소요
내달 세 차례 회의서 후보 압축
이사회도 개편…예비후보 심사

KT 차기 대표이사 최종 후보가 다음 달 16일 결정될 전망이다.


KT 사옥. 조용준 기자 jun21@

KT 사옥. 조용준 기자 jun21@

30일 통신업계에 따르면 KT 이사후보추천위원회는 다음 달 2일과 9일, 16일 세 차례 회의를 열고 후보를 압축해 나갈 계획이다.

우선 2일에는 서류 심사 대상자 16명을 8명으로 추린다. 앞서 위원회는 공개 모집을 통해 33명의 차기 대표이사 후보군을 확정하고, 인선자문단 자문 등을 거쳐 16명으로 줄였다.


일주일 뒤인 9일 회의에서는 압축된 8명 중 최종 면접 대상자 4명을 선정·공표한다. 최종 면접은 16일 진행해 당일 최종 후보를 결정하는 방안이 유력한 것으로 전해졌다.


이후 이사회가 주주총회에 추천할 최종 후보를 확정하면, 내년 초 정기 주총에서 승인을 거쳐 신임 대표이사가 선임된다.

KT는 이사회 개편도 진행 중이다. 내년 주총에서 임기가 종료되는 최양희 한림대 총장, 윤종수 전 환경부 차관, 안영균 세계회계사연맹(IFAC) 이사, 조승아 서울대 경영대 교수 등 사외이사 4명의 공석을 채우기 위한 절차다. 현재 KT 사외이사는 8명으로, 위원회 구성원으로서 대표이사 선임을 주도하고 있다.


위원회는 지난 26일까지 주주를 대상으로 사외이사 예비후보 추천을 받아 심사를 진행하고 있다.





노경조 기자 felizkj@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

