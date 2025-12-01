본문 바로가기
'반도체 기저효과' 10월 생산 2.5%↓…소비 3.5%↑[3분 브리프]

입력2025.12.01 08:00

시계아이콘00분 42초 소요
[한 눈에 읽기]
①반도체 기저·조업일수 감소에 10월 생산 2.5%↓
②법인·소득세 증가 국세수입 전년比 37.1조↑
③노란우산 중도해지 감소세…가입자도 꾸준히 증가

MARKET INDEX : Year to date
'반도체 기저효과' 10월 생산 2.5%↓…소비 3.5%↑[3분 브리프]
○미 뉴욕증시, 금리인하 기대감…5거래일 연속 상승
○AI 관련주 고평가 우려 진정세
○나스닥 0.65% 상승…11월 초 수준 회복은 아직

Top3 NEWS
■ 반도체 호황이라더니 10월 생산 26.5% 급감…이유는
○2025년 10월 산업활동동향
○전산업생산 2.5%, 설비투자 14.1% 감소
○"9월 반도체 생산지표 역대 최고 기저효과"
■ 1~10월 국세수입 37.1兆 증가…진도율 작년대비 1.7%P↑
○1~10월 국세수입 330.7조원
○법인세 80.4조원으로 38.1%↑
○소득세 11.8% 늘어 105.2조원
■ 노란우산 해지 2년 연속 감소…소상공인 경기 회복?
○올해 1~10월 중도 해약 5만611건
○전년 동기 대비 11.3% 감소
○"혜택 강화한 영향…장기적 부담 경계해야"
그래픽 뉴스 : 또 주인 바뀐 제주맥주… '쓴맛' 삼키는 지역 주류회사
○지역 주류사 매출 감소·경영난 심화
○대기업 공세 속 지역업체 시장 점유율 급락
○음주 문화 변화에 기존 전략 한계 드러나

the Chart : 기준금리 4연속 동결에 늘어나는 카드사 이자부담
○기준금리 4연속 동결로 카드사 조달비용↑
○여전채 금리 반등·이자비용 증가로 실적 악화
○부담 전가로 카드론 금리 인상·혜택 축소 우려

오늘 핵심 일정

국내

09:00 한국 무역수지 (11월)

미래에셋비전스팩9호 코스닥 상장, 확정공모가 2000원

페스카로 코스닥 청약, 예정공모가 1만2500~1만5500원

키움히어로제1호스팩 코스닥 청약, 예정공모가 2000원


해외

10:45 차이신 중국 제조업 구매관리자지수 (MoM) (11월)

17:15 스페인 제조업 구매관리자지수 (11월)

17:45 이탈리아 제조업 구매관리자지수 (11월)

17:50 프랑스 제조업 구매관리자지수 (11월)

18:00 유럽 제조업 구매관리자지수 (11월)

23:45 미국 제조업 구매관리자지수 (11월)

◇점심&퇴근길 날씨
○최저기온 3℃(5) ｜최고기온 : 12℃(7℃)
○강수확률 오전 20%｜오후 20%
○미세먼지 오전 좋음｜오후 좋음
3분이면 OK, 꼭 필요한 시간-가성비 경제뉴스. 매일 8시 발행.




