의정부시, '제24회 푸른별 콘서트' 성료…'열정과 재능의 향연'

청소년 문화도시 의정부시

딘딘·코카앤버터·훅 등 참여

뜨거운 호응으로 마무리

경기 의정부시(시장 김동근)는 지난 27일 신한대학교 체육관에서 청소년들의 열정과 재능을 마음껏 펼치고, 모두가 함께 즐길 수 있는 '제24회 푸른별 콘서트'를 성황리에 개최했다.

김동근 시장이 지난 27일 '제24회 푸른별 콘서트'에 참석해 청소년들을 격려하고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

이번 행사는 청소년이 주인공인 콘서트로, 바쁜 일상 속 중·고등학생들이 음악과 댄스를 통해 잠시 숨을 고르고 에너지와 위로를 얻을 수 있도록 마련한 소통의 장이다.

무대에는 프로 수준의 기량을 지닌 청소년 동아리 '로우즈'와 '더모스트'가 참여해 활기찬 공연을 선보였으며, 이어 신한대학교 태권도시범단과 세계적 비보이팀 '퓨전엠씨'가 무대를 한층 뜨겁게 달궜다.

또한, 국내외에서 폭발적인 인기를 끌고 있는 여성 댄스 크루 '코카앤버터'와 '훅(HOOK)'의 화려한 퍼포먼스가 관객들의 큰 호응을 이끌어냈다. 마지막으로 음악·예능 등 다양한 영역에서 활약 중인 아티스트 딘딘이 무대에 올라 열정적인 공연을 펼치며 분위기를 최고조로 이끌었다.

김동근 시장은 "청소년은 지역의 미래이자 새로운 문화를 만들어가는 주역"이라며 "오늘의 경험이 모두에게 행복한 추억으로 남길 바란다. 앞으로도 의정부시는 청소년들이 마음껏 꿈꾸고 도전할 수 있도록 든든한 동반자로 함께하겠다"고 말했다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



AD



<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>