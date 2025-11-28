28일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 5.7원 오른 1470.6원으로 마감했다.
원·달러 환율 5.7원 오른 1470.6원
2025년 11월 28일(금)
28일 서울 외환시장에서 원·달러 환율은 오후 3시30분 기준 전 거래일 대비 5.7원 오른 1470.6원으로 마감했다.
