안산시, 경기도일자리재단 '일자리센터 운영 우수사례 공모전서' 최우수

정두환기자

입력2025.11.28 10:59

찾아가는 일자리 발굴 '기업 생생정보통' 사례 등 발표

경기도 안산시는 경기도일자리센터 주관 '2025년 시군 일자리센터 사업운영 우수사례 공모전'에서 최우수상을 받았다고 28일 밝혔다.


이 공모전은 ▲시군 일자리센터의 우수 운영사례 발굴·보급 ▲직업상담 품질 개선 ▲고용서비스 고도화 등을 위해 도내 31개 시·군을 대상으로 매년 개최하는 행사다.

올해 경기도일자리센터 주관 '시군 일자리센터 사업운영 우수사례 공모전'에서 최우수상을 받은 안산시일자리센터 관계자들이 이민근 시장(가운데)와 함께 수상을 자축하고 있다. 안산시 제공

올해 경기도일자리센터 주관 '시군 일자리센터 사업운영 우수사례 공모전'에서 최우수상을 받은 안산시일자리센터 관계자들이 이민근 시장(가운데)와 함께 수상을 자축하고 있다. 안산시 제공

올해 공모전에서 안산시는 찾아가는 일자리 발굴 사업인 '기업 생생정보통' 운영 사례를 발표해 최우수상을 받았다.

안산시일자리센터는 시청, 고용복지플러스센터, 특성화고, 25개 동 행정복지센터 등에 총 36명의 직업상담사를 배치해 구인·구직 일자리상담을 상시 진행하고 있다.


센터는 ▲안산스마트허브 채용박람회 ▲안산919취업광장 ▲목요희망잡(job)고(go) 채용행사 ▲계층별·직무별 취업지원 교육 등 다양한 프로그램을 운영 중이다. 올해에는 경기도 시군 성장프로젝트 공모에도 선정돼 '다문화계층 호텔객실관리 실무과정'도 운영하고 있다.


센터는 특히 안산·시흥 스마트허브단지를 중심으로 '일자리 발굴 전담팀'과 25개 동의 골목상권 및 공업지역을 중점으로 활동하는 '동 골목상권 일자리발굴팀'을 통해 다양한 일자리 창출에 나서고 있다.

이민근 안산시장은 "센터 구성원들이 안산 곳곳 현장을 누비며 차별화된 우수기업 정보를 발굴하고 있다"며 "앞으로도 지역 맞춤형 양질의 일자리를 구직 청년들과 적극적으로 연결해 취업률을 제고해 나갈 것"이라고 말했다.





정두환 기자 dhjung69@asiae.co.kr
