깨끗한나라, KCIA 한국소비자산업평가 우수업체 선정

이서희기자

입력2025.11.28 10:30

'깨끗한나라몰' 운영 전략 인정

깨끗한나라는 대한소비자협의회가 주최하는 '2025 KCIA 한국소비자산업평가'에서 온라인 스토어 생활 분야 위생용품 부문 우수업체로 선정됐다고 28일 밝혔다.

깨끗한나라 공식 자사몰 '깨끗한나라몰'. 깨끗한나라

KCIA 한국소비자산업평가는 대한소비자협의회가 주최하고 한국소비자평가가 주관하는 평가로, 매년 12월 3일 '소비자의 날'을 기념해 진행된다. 이번 평가는 지난 7월부터 9월까지 포털 사이트 내 제품 카테고리별 리뷰 수를 기반으로 사전 조사를 실시하고, ▲제품 만족도 ▲배송 만족도 ▲컴플레인 대응 ▲전반적 평가 등 4가지 항목을 종합적으로 분석해 우수기업을 선정했다.


깨끗한나라는 고객 중심의 차별화된 공식 자사몰 '깨끗한나라몰' 운영 전략을 통해 높은 고객 만족도를 이끌어 낸 점을 높이 평가받았다. 깨끗한나라는 '깨끗한나라몰'을 통해 매월 회원 전용 이벤트와 기획전을 운영하고, 사은품 증정과 마일리지 적립 등 혜택을 제공하고 있다. 그 결과 오픈 2년 만에 회원 23만명을 돌파했다.

깨끗한나라 관계자는 "고객과의 소통을 중심에 둔 노력이 좋은 평가로 이어져 기쁘다"며 "앞으로도 깨끗한나라는 고객이 일상에서 더욱 편리하고 만족스러운 쇼핑 경험을 누릴 수 있도록 서비스 품질을 지속해서 개선하겠다"고 말했다.





이서희 기자 dawn@asiae.co.kr
