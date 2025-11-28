본문 바로가기
중기중앙회, 국립암센터 발전기금 2억원 후원

김철현기자

입력2025.11.28 09:05

시계아이콘00분 25초 소요
소기업·소상공인 암예방 지원 위해

중소기업중앙회는 27일 '국립암센터와 함께하는 자선의 밤' 행사에서 소기업·소상공인들의 암 예방 및 건강증진을 위해 국립암센터 발전기금에 2억원을 후원했다고 밝혔다.

박상원 국립암센터 후원회장(왼쪽부터) , 김기문 중기중앙회장, 양한광 국립암센터 원장이 기념 촬영을 하고 있다. 중기중앙회

박상원 국립암센터 후원회장(왼쪽부터) , 김기문 중기중앙회장, 양한광 국립암센터 원장이 기념 촬영을 하고 있다. 중기중앙회

양 기관은 소기업·소상공인 공제인 노란우산 가입자의 ▲암 조기검진 ▲암 검진 결과에 따른 진료 연계 및 사후관리 ▲암예방교육을 통한 건강증진 등의 협력을 추진하기로 했다.


김기문 중소기업중앙회장은 "많은 소기업, 소상공인들이 경제적인 이유 등으로 암 검진과 진료에 부담을 느끼거나 의료 혜택에 소외돼 있다"며, "국내 암 치료 최고의 권위를 가진 국립암센터와 함께 소기업·소상공인들이 암 예방과 건강증진을 통해 건강하게 생업에 전념할 수 있도록 발전기금을 지원하게 됐다"고 말했다.

한편, 노란우산은 2007년 출범 이후 가입자가 185만 명이 될 정도로 소기업·소상공인이 가장 많이 찾는 사회안전망으로 자리매김했다. 가입자들이 예상치 못한 사고를 당했을 때 최고 1억5000만원의 보험금을 지급하는 단체상해보험을 2년간 무료로 지원하고 있다.





김철현 기자 kch@asiae.co.kr
