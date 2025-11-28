본문 바로가기
원주시, 전 생애 주기 아우르는 '세대별 특화정책' 개발 박차

이종구기자

입력2025.11.28 08:25

원강수 시장 "시민이 체감하는 변화 만들겠다"
시, 세대별 특화정책 개발 연구용역 중간보고회 개최

강원도 원주시는 지난 26일 시청에서 '원주 세대별 특화정책 개발 연구용역' 중간보고회를 개최했다.

원강수 원주시장이 지난 26일 시청에서 '원주 세대별 특화정책 개발 연구용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 원주시 제공

원강수 원주시장이 지난 26일 시청에서 '원주 세대별 특화정책 개발 연구용역' 중간보고회를 개최하고 있다. 원주시 제공

이번 보고회는 '원주에서 태어나고 자라 일하고, 결혼하고, 아이를 키우며 노후를 보내는 도시' 구현을 목표로, 시민의 전 생애 주기 관점에서 세대별 정책 수요를 분석하고, 특화 정책 개발·연구 진행 현황과 향후 정책 방향을 점검하기 위해 마련됐다.


연구에서는 2040·4050·6070 세대 구분과 신도시권·구도심·농촌 지역권을 고려한 심층 면담을 진행했다. 또한 원주시 기본 정책 환경을 분석하고, 타 지자체의 정책개발 성공·우수사례를 조사해 정책 시사점을 도출했다.

연구에서 제시된 주요 정책 방향은 ▲아동·청소년 성장환경 강화 ▲청년층 정주·취업 전략 ▲중장년층 생애 전환 지원 ▲노년층 사회참여 및 돌봄 확대 ▲전 세대 공통 교통 인프라 개선 등이다.


원주시는 이번 보고회를 통해 도출된 세대별 요구와 정책 후보들을 면밀히 검토해 실효성 있는 특화 정책을 마련할 계획이다. 또한 시민 의견 수렴 등을 거쳐 실제 시정에 적용할 수 있는 구체적 실행 과제도 도출할 예정이다.


원강수 원주시장은 "이번 연구용역을 통해 세대별 맞춤형 정책을 개발해 시민이 체감하는 변화를 만들겠다"며 "원주가 전 생애 주기 친화 도시로 성장할 수 있도록 지속적인 연구와 실천에 힘쓰겠다"고 말했다.




원주=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

