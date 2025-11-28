본문 바로가기
중기·벤처

소상공인 부담경감 크레딧 신청기간 연장…12월까지

이성민기자

입력2025.11.28 08:03

사용기간도 내년 1월까지로 연장

소상공인시장진흥공단은 '소상공인 부담경감 크레딧'의 신청 기간을 기존 11월28일에서 12월10일 18시까지 연장한다고 28일 밝혔다.


대전 소상공인시장진흥공단 전경. 소상공인시장진흥공단

이번 기간 연장은 더 많은 소상공인이 크레딧을 지원받을 수 있도록 현장의 수요와 신청 추세를 종합적으로 고려해 결정했다고 소진공은 설명했다.

늦게 지급받는 소상공인의 사용 기간을 보장하기 위해 사용 기한도 기존 12월31일에서 내년 1월31일로 1개월 연장한다.


부담경감 크레딧은 소상공인의 공과금, 4대 보험료 등에 사용할 수 있는 1인당 50만 원 한도의 디지털 포인트 형태 지원금이다. 지난 25일 기준 약 303만개사에 1조5000억여원이 지급됐으며 약 7만9000개사 규모의 추가 지원이 여력이 남아있는 것으로 전해졌다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
