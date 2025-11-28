본문 바로가기
Dim영역
산업·IT
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

중기·벤처

폐업 소상공인 취업·전직수당 '22% 세금 공제' 없앤다

이성민기자

입력2025.11.28 07:44

시계아이콘00분 31초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

취업연계·전직장려수당 기타소득세 면제
기납부 분은 경정청구로 환급…"순차 안내"

소상공인시장진흥공단은 이달부터 폐업(예정) 소상공인이 받는 취업연계수당과 전직장려수당에 대해 22% 부과하던 기타소득세를 면제한다고 28일 밝혔다.


소진공은 폐업(예정) 소상공인의 재기를 돕기 위해 '희망리턴패키지' 사업을 통해 ▲취업교육 ▲취업연계수당 ▲전직장려수당 등을 패키지로 지원하고 있다. 폐업 소상공인이 고용노동부의 국민취업지원제도에 참여해 취업교육을 이수하면, 매달 20만원씩 최대 6개월간 취업연계수당을 받는다. 구직활동 지원을 위한 전직장려수당은 2회에 걸쳐 최대 100만원까지 지급된다.

대전 소상공인시장진흥공단 전경. 소상공인시장진흥공단

대전 소상공인시장진흥공단 전경. 소상공인시장진흥공단

AD
원본보기 아이콘

그동안 취업연계·전직장려수당 모두 과세 대상에 포함돼 소진공이 지급액의 22%를 원천징수 후 국세청에 납부했다. 때문에 실제 수령 금액이 줄어들어 생활 안정 지원 효과가 축소된다는 불만이 제기돼 왔다.

소진공은 제도 개선을 위해 올해 초부터 관계기관들과 협의해 온 끝에 최근 국세청으로부터 취업연계·전직장려수당이 생계지원비 성격으로 기타소득에 해당하지 않는다는 답변을 받았다.


소진공은 이달분부터 취업연계·전직장려수당을 세금 공제 없이 전액 지급할 예정이다. 기존에 세금을 낸 폐업 소상공인은 경정청구를 통해 세금을 환급받을 수 있다. 다만 2025년 수령자의 경우 2026년 5월 종합소득세 신고기간 후 경정청구가 가능하다.


소진공은 경정청구 대상자들에게 관련 내용을 순차적으로 안내할 예정이다.




이성민 기자 minute@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부업은 사기였다[부업의 함정]① 1163만원 입금하자 돌아온 '역정'…믿고 시작한 부... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

스벅 압도하며 '폭발적 성장' 中1위 커피…"대만 타이베이에 매장 연다고?"

여자 아니었어?…'세계 최강 여성 대회' 우승자 알고보니

다이소 화장품 MZ만 사는 줄 알았는데…5060도 북적북적

"직류로 만드는 세상"…LS일렉트릭 DC팩토리에 가다

한국 오래 거주한 미국인 넷중 한명 집 소유…중국인 4배

새로운 이슈 보기