여야, '항소포기 국조' 협상 또 불발…세부조건 놓고 이견

민주 "조건 거두고 국조 수용해야"

국힘 "與, 모든 조건 거부해 결렬"

검찰의 대장동 재판 항소 포기에 관한 국정조사를 두고 여야 간 협상이 재차 불발됐다.

김병기 더불어민주당 의원과 송언석 국민의힘 원내대표는 27일 국민의힘이 국회 법제사법위원회 국조 진행안을 수용하면서 내건 세부조건을 논의했다. 앞서 국민의힘은 민주당이 제안한 법사위 국조안을 전격 수용하기로 하면서 ▲나경원 의원의 법사위 야당 간사 선임 ▲독단적인 법사위 운영 중단 ▲여야 합의로 국조 증인 및 참고인 채택 등을 조건으로 내걸었다.

김병기 더불어민주당 원내대표(오른쪽)와 송언석 국민의힘 원내대표가 25일 국회에서 회동하고 있다. 김현민 기자 AD 원본보기 아이콘

문진석 민주당 원내운영수석부대표는 회동 이후 기자들과 만나 "민주당 입장은 (국민의힘이) 법사위 국조안을 수용한다면, 기왕에 조건을 철회하고 수용하라고 했다"며 "국민의힘은 세 가지 조건을 들어줘야 한다고 해서 서로 입장이 엇갈렸다"고 설명했다. 이어 "간사 선임도 특정인을 염두에 둔 조건을 수용하는 건 어렵다는 입장"이라며 "제일 큰 걸림돌"이라고 했다.

유상범 국민의힘 원내운영수석부대표는 "최소한 한 가지라도 민주당에서 조건을 수용하는 게 맞는다는 입장을 제시했지만, 민주당은 모든 조건을 수용할 수 없다는 입장을 밝혔다"고 했다. 그는 간사 선임 조건도 중요하지만, 법사위에서 합의에 따른 증인·참고인 채택도 중요하다면서 "민주당이 세 가지 조건을 다 거부했기 때문에 협상이 결렬된 것"이라고 말했다.





