김동근 시장, 직장·학업 병행 만학도 격려…"성장과 도전 적극 지원"

의정부시, 직장·학업 병행 만학도 격려

서정대 위탁 교육생 만나 평생교육 현장 의견 청취

경기 의정부시(시장 김동근)는 지역 재직자의 학습 기회 확대와 평생교육 기반 강화를 위해 추진 중인 대학 위탁교육 운영 현장을 확인하고, 학업과 일을 병행하는 만학도들을 격려하고자 지난 26일 녹양 위탁교육장(비우로 110, 502호)을 방문했다.

김동근 시장이 지난 26일 녹양 위탁교육장(비우로 110, 502호)을 방문해 재학생들과 기념사진을 찍고 있다. 의정부시 제공 AD 원본보기 아이콘

김동근 시장은 이날 서정대학교 산업체 위탁 교육생 26명을 만나 교육 참여 동기와 현장에서 느끼는 애로사항을 청취하며 소통의 시간을 가졌다. 이번 위탁교육에는 사회복지상담과(담당교수 이경자) 재학생들이 참여 중이다.

서정대학교 산업체 위탁교육과정은 재직자에게 전문학사 취득 기회를 제공하며, 지역 산업 현장에서 요구되는 실무형 인재 양성에 기여하고 있다.

김동근 시장은 "직장과 학업을 병행하는 것은 결코 쉽지 않은 일임에도 불구하고 여러분이 보여주는 열정과 노력은 우리 지역의 소중한 자산"이라며 "여러분의 성장과 도전을 지속적으로 응원하고 필요한 교육·고용 지원정책을 충실히 뒷받침하겠다"고 말했다.

김동근 시장이 지난 26일 녹양 위탁교육장(비우로 110, 502호)을 방문해 재학생들을 격려하고 있다. 의정부시 제공 원본보기 아이콘

또한 "여러분이 현장에서 쌓아가는 경험과 전문성은 의정부의 미래 경쟁력으로 이어질 것"이라며 "현장에서 들려주신 의견은 정책에 적극 반영해 보다 나은 학습·근무 환경을 조성하겠다"고 덧붙였다.

시는 앞으로도 관내 대학 및 교육기관과 협력해 재직자 친화형 교육환경 조성, 직무 역량 강화 교육 확대 등 시민 대상 평생학습 기회를 지속적으로 확대할 계획이다.





의정부=이종구 기자 9155ing@asiae.co.kr



