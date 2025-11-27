LG전자 신임 CEO에 류재철 사장…34명 승진인사

2026년 임원인사 및 조직개편 단행

'기술형 사업가' 류재철 CEO 낙점

LG 생활가전 1등 DNA, 전사로 확산 중책

전임 조주완, 세대교체 위해 용퇴

전장·냉난방공조 지휘 은석현·이재성 영전

LG전자 신임 최고경영자(CEO)에 류재철 HS사업본부장(사장)이 선임됐다.

LG전자는 27일 이사회 승인을 거쳐 류 사장을 새 CEO로 선임하는 등 2026년 임원인사 및 조직개편을 단행했다고 밝혔다.

류 신임 CEO는 1989년 금성사 가전연구소로 입사해 재직 기간의 절반가량을 가전 연구개발에 종사했다. 이후에는 높은 기술 이해도를 바탕으로 사업을 이끌어 온 기술형 사업가로 평가받는다.

2021년부터는 LG전자의 주력사업인 생활가전 사업을 총괄하는 H&A사업본부장을 맡아 LG 생활가전을 단일 브랜드 기준 명실상부 글로벌 1위 지위로 올렸다. 류 신임 CEO는 앞으로 회사 사업의 본원적 경쟁력을 강화하고 LG 생활가전의 1등 DNA를 전사로 확산하는 중책을 수행해야 할 것으로 보인다.

지난 4년간 재임한 조주완 CEO는 건전한 세대교체를 위해 용퇴했다.

또한 LG전자는 사장 2명, 부사장 2명, 전무 9명, 상무 21명 등 총 34명(인도LG전자 2명 포함)에 대한 승진인사를 결정했다. 지난해 승진 규모 46명에 비해 규모는 줄었다. 사장 승진자는 은석현 VS사업본부장, 이재성 ES사업본부장이다. 전장과 냉난방공조 사업본부에서 나란히 사장 승진자들을 내며, 이들 사업을 성장 엔진으로 육성하고자 하는 회사의 의지를 보인 것으로 풀이된다.

LG전자는 이번 인사에 대해 "급변하는 환경에 보다 기민한 의사결정 체제를 구축하기 위해서 유사, 인접 기능 조직을 효율화했다"며 "기존 4개 사업본부 체제를 유지하며 각 사업본부장 중심으로 책임 경영을 강화했다"고 설명했다. 또한 "냉난방공조, webOS 등 질적 성장 견인 사업은 성장 가속화를 위한 조직을 새로 만들었다"고 덧붙였다.





김형민 기자 khm193@asiae.co.kr



