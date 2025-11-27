본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

일반

'K스틸법' 등 민생법안 7건 국회 본회의 통과

문혜원기자

입력2025.11.27 15:29

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국회 본회의에서 철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환을 위한 특별법안(K-스틸법)이 통과됐다.

27일 국회 본회의에서 철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환을 위한 특별법안(K-스틸법)이 통과되고 있다. 연합뉴스

27일 국회 본회의에서 철강산업 경쟁력 강화 및 탄소중립 전환을 위한 특별법안(K-스틸법)이 통과되고 있다. 연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

국회는 이날 오후 본회의를 열고 K스틸법을 비롯한 비쟁점 민생법안 7건을 통과시켰다.


K스틸법은 재석 의원 255명 가운데 찬성 245명, 반대 5명, 기권 5명으로 가결됐다.

해당 법안은 정부가 5년 단위 기본계획을 수립하고 저탄소 제철 기술 개발을 지원할 수 있는 재정적 근거가 포함된 내용을 골자로 한다.글로벌 원자재 가격 상승, 환율, 관세 문제 등으로 어려움을 겪고 있는 철강업계를 돕기 위해 여야가 함께 법안을 추진했다. 어기구 더불어민주당 의원과 이상휘 국민의힘 의원이 대표발의했고, 여야 의원 106명이 참여했다.


해양수산부와 산하기관의 부산 이전을 지원하는 '부산 해양수도 이전기관 지원 특별법'도 통과됐다. 이로써 정부의 '해양수도 완성' 공약과 국정과제인 '북극항로 시대를 주도하는 K해양강국 건설' 추진에 힘이 실릴 것으로 분석된다.


이 밖에 전자지급결제대행업자(PG)가 보유한 정산 자금을 안전하게 보호하기 위한 법적 장치를 마련한 '전자금융거래법 개정안', 공급망 위험으로 필수 농자재 가격이 일정 수준 이상 상승할 경우 정부가 상승분의 일부 또는 전부를 농업경영체에 지원할 수 있도록 한 '공급망 위험 대응 필수 농자재 지원법'이 통과됐다.

또 초과소득월액 200만원 미만인 소득활동자의 노령연금 감액을 제외하는 '국민연금법 개정안'과 '전통시장 및 상점가 활성화를 위한 특별법 개정안' 등도 처리됐다.





문혜원 기자 hmoon3@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

"AI기술, 이미 美노동력 11.7% 대체할 수준… 이건 빙산의 일각"

"5개 퀀텀 거점 지정해 '퀀텀 고속도로'로 연결"

새로운 이슈 보기