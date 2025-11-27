본문 바로가기
Dim영역
정치
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

국방·외교

육군 부사관 352명 임관식…국방부장관상에 김철민 하사

유제훈기자

입력2025.11.27 15:33

시계아이콘00분 33초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

육군은 27일 전북 익산 소재 육군부사관학교에서 강관범 육군 교육사령관(중장) 주관으로 '25-4기 육군 부사관 임관식을 거행했다고 밝혔다. 이번 임관식을 통해 배출된 육군 부사관은 총 352명이다.


이날 임관한 신임 부사관들은 민간과정 12주(145명), 현역과정 8주(199명), 예비역과정 4주(8명) 동안 각각 체계적인 교육을 수료했다. 임관식에서 국방부 장관상은 김철민 하사가 수상했다. 육군 참모총장상은 이선빈·정준호 하사, 백동훈 중사가, 육군교육사령관상은 변혜진·김두연 하사, 육군부사관학교장상은 이은지·김태완 하사 등 13명이 각각 수상했다.

연합뉴스

연합뉴스

AD
원본보기 아이콘

강 사령관은 "여러분은 군 전투력 발휘의 중추이자, 대한민국을 수호하고 미래를 개척할 소중하고 자랑스러운 인재다"라며 "우리에게 부여된 조국 수호의 숭고한 사명을 완수하며 전우들과 영예로운 길을 함께 걸어가는 믿음직한 육군 부사관이 되어주기를 바란다"고 했다.

국방부 장관상을 수상한 김철민 하사는 "국방부 장관상은 단순히 교육 성적의 결과가 아니라, 앞으로 부사관으로서 어떤 마음가짐과 책임으로 임무에 나서야 하는지 알려주는 값진 의미"라며 "앞으로 전투 현장에서 가장 먼저 움직이고 장병들이 믿고 따를 수 있는 신뢰받는 간부가 되겠다"고 말했다.


이날 임관한 신임 부사관은 각 병과 보수교육 과정을 거쳐 전·후방 각지의 부대로 배치될 예정이다.




유제훈 기자 kalamal@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소심서 무죄 "이게 뭐라고"…'1050원 초코파이 절도 사건' 항소... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"월급서 쏙쏙 빼가더니 쥐는건 66만원"…결국 '생존 전쟁' 내몰린다

샤워 대신해주는 '인간세탁기' 55년 만에 시판

"아무것도 못해" "제발 살아있기를"…최악 아파트 화재에 홍콩 시민들 망연자실

난방비 아끼려 뽁뽁이 붙였는데…"잘못하면 큰 일" 전문가 경고

뛰는 아이 말렸다고 다이소 직원 무릎 꿇린 엄마

"AI기술, 이미 美노동력 11.7% 대체할 수준… 이건 빙산의 일각"

"5개 퀀텀 거점 지정해 '퀀텀 고속도로'로 연결"

새로운 이슈 보기