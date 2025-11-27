본문 바로가기
인권침해 가해자 평균모델…'50대 남성 직장상사'

박지수인턴기자

입력2025.11.27 14:10

50대 남성 직장상사가 전형적 가해자
피해자 79.2%는 침묵

기사 이해를 돕기 위한 사진. 아시아경제DB

기사 이해를 돕기 위한 사진. 아시아경제DB

한국 사회에서 인권침해를 주로 저지르는 사람은 50대 남자인 것으로 조사됐다. 특히 직장에서 피해가 발생하는 경우가 가장 많았다.


27일 국가인권위원회가 전국 만 19세 이상 성인 1만7045명을 대상으로 올해 7∼8월 진행한 '2025 인권의식실태조사'에 따르면 지난 1년간 인권침해 피해를 경험했다고 응답한 3514명 중 45.2%가 직장을 피해 발생 장소로 꼽았다. 이웃, 동호회 등 지역사회(28.3%)보다 16.9%포인트 높은 수치다.

인권침해 피해자 중 직장 상사나 상급자를 가해자로 지목한 비율은 26.6%로 나타났다. 2위를 차지한 '이웃이나 동호회 사람들'(15.4%)보다 1.7배 높았다. 3위는 '고객이나 소비자'(8.1%)였다.


가해자의 성별은 남성이 58.4%, 여성이 33.4%로 남성이 더 많았다.


연령대는 50대가 34.7%로 가장 많고 60대 이상이 28.2%로 두 번째로 많아 중장년·노년층이 3분의 2를 차지했다. 40대(17.5%), 30대(8.2%), 20대 이하(2.2%)가 뒤를 이었다.

인권침해를 경험한 사람들의 79.2%는 침묵을 택한 것으로 조사됐다. 적극적으로 반대하거나 시정을 요구한 사람은 13.2%에 불과했고 인권 침해에 오히려 동조한 사람도 7.7%나 됐다.


이들은 주로 인권 침해를 심각하지 않게 생각하거나 방법을 몰라서 침묵했다고 답변했다.


전날 '2025년 국가인권통계 분석 토론회'에서 연구 결과를 발표한 유은혜 숭실대학교 정보사회학과 교수는 "한국 사회 인권침해의 전형적인 가해자 프로필은 '40∼50대 남성 직장 상사'"라며 "직장을 중심으로 가해자와 피해자에 대한 맞춤 대응 전략이 필요하다"고 말했다.


토론자 장미혜 한국여성정책연구원 명예선임연구위원은 "직장 내 인권침해는 조직의 위계 구조와 침묵을 강요하는 문화가 결합한 문제"라며 "침해를 인지해도 신고 경로 부족, 불이익 우려, 조직 내 고립 등에 대응하지 못하는 경우가 많다"고 지적했다.





박지수 인턴기자 parkjisu09@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

