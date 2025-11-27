[기획] 새벽을 깨운 누리호 4차 발사…전남 '우주산업 심장' 됐다

전남 '우주산업' 전략 거점 입지 다져

김영록 전라남도지사가 27일 새벽 고흥 나로우주센터에서 한국형발사체 '누리호' 4차 발사 성공을 관계자들과 축하하고 있다. 전남도 제공

전남 고흥 나로우주센터에서 첫 민간 주도 누리호 4차 발사가 27일 새벽 성공적으로 마무리된 가운데, 전남은 명실상부 우주산업 전략거점으로서 입지를 단단히 굳혔단 분석이다.

전남도 등에 따르면 이번 누리호 4차 발사는 민간기업인 한화에어로스페이스가 발사 전 과정을 총괄해 진행됐다. 그동안 정부가 중심이 돼 추진했던 우주발사체 개발 체계가 '민간 주도·정부 지원' 구조로 전환되는 시작이란 점에서 의미가 크다.

김영록 전라남도지사도 한국형발사체 '누리호' 4차 발사 성공을 축하한 뒤 "우주산업이 민간 중심 산업화 시대로 본격 전환됐다. 대한민국이 세계 5대 우주강국으로 도약하도록 든든한 기반이 되겠다"며 기대감을 감추지 않았다.

이번 누리호 4차 발사는 3차에 이어 같은 제원·성능의 발사체를 반복 발사하는 '고도화 사업'의 일환으로, 반복 발사를 통해 누리호의 신뢰성과 성능을 한층 정교하게 검증하는 과정이었다. 이 과정에서 축적되는 데이터와 운용 경험은 향후 누리호의 상업 발사 서비스 기반이 되는 이른바 '우주 헤리티지'를 본격 축적하는 계기가 될 것으로 보인다.

누리호로서는 최초의 야간 발사이자, 500㎏급 차세대 중형위성 3호와 국내 대학·연구기관·기업이 개발한 큐브위성 등 총 13기의 위성을 동시에 실은 사상 최다 탑재 발사기록이기도 하다.

다양한 시간대와 새로운 환경에서의 발사·운용 경험은 우리나라가 향후 보다 복잡하고 고난도의 우주 임무와 글로벌 상업 발사 시장에 도전하는 기반이 될 것으로 기대된다.

덩달아 나로우주센터가 위치한 전남(고흥)은 이번 누리호 4차 발사 성공과 함께 우주항공산업의 구조를 재편하는 기회를 맞을 전망이다.

당장 '발사체 제작', '정비', '기업'이 전남으로 모여드는 집적효과가 보다 확대될 것으로 기대를 모은다. 특히 이번 발사를 주도한 한화에어로스페이스를 중심으로 우주 관련 항공 및 방산 대기업군과 협력사의 지역 유입 가능성이 커졌다는 것이 중론이다. 대규모 우주산업 관련 국책사업의 전남 집중도 가속화될 것으로 예상된다.

이미 전남도는 2022년 정부로부터 우주산업 클러스터(발사체 특화지구)로 지정된 이후 2031년까지 1조 6,000억 원 규모의 인프라를 단계적으로 구축하고 있다.

여기에 우주발사체 국가산단, 민간발사장, 발사체기술사업화센터, 종합연소시험장 등 조성에 속도를 내는 동시에 제2우주센터 유치와 함께 우주항공산업진흥원 설립과 우주항공복합도시 건설을 적극 추진 중이다.

이를 바탕으로 일자리 창출 등 우주산업을 지역의 장기적 성장 동력으로 확보하겠단 전남도의 구상이다.

김 지사는 "국내 유일의 우주 발사장을 품은 전남도는 200만 도민과 함께 누리호 4차 발사 성공을 뜨겁게 환영하며, 이번 발사가 민간 중심의 뉴스페이스시대를 여는 전환점이자 대한민국이 세계 5대 우주 강국으로 도약하는 중요한 이정표가 될 것"이라고 평가했다.





