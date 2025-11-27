본문 바로가기
[폴폴뉴스]李대통령 지지율 3%p↓, 58%…'종묘 개발' 제한해야 69%

나주석기자

입력2025.11.27 11:19

NBS 여론조사
민주당 39%, 국민의힘 22%

이재명 대통령의 국정수행 지지율이 소폭 하락해 50%대로 떨어졌다. 서울 종묘 인근 재개발 계획과 관련해 여론조사 응답자 10명 가운데 7명은 '개발 제한이 필요하다'고 답했다.


27일 엠브레인퍼블릭·케이스탯리서치·코리아리서치·한국리서치의 전국지표조사(NBS·24일~26일 전국 18세 이상 남녀 1003명을 대상으로 휴대전화 면접 방식으로 진행·표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트, 응답률 16.5%)에 따르면 이 대통령의 국정운영에 대해 '잘하고 있다'(매우+잘함)는 긍정적 평가는 58%로 조사됐다. 지난주 조사보다 3%포인트 떨어졌다. '잘못하고 있다'(매우+못함)는 부정적 평가는 지난주보다 3%포인트 올라 32%로 나타났다.

주요 20개국(G20) 정상회의 참석과 아프리카·중동 4개국 순방을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 경기도 성남 서울공항에 도착, 공군 1호기에서 내리고 있다. 2025.11.26 윤동주 기자

주요 20개국(G20) 정상회의 참석과 아프리카·중동 4개국 순방을 마친 이재명 대통령과 김혜경 여사가 26일 경기도 성남 서울공항에 도착, 공군 1호기에서 내리고 있다. 2025.11.26 윤동주 기자

40~50대에서 긍정평가가 높은 가운데 70대 이상은 긍·부정 평가가 각각 44%, 43%로 비슷했다.


정당 지지율과 관련해서는 더불어민주당 지지율은 지난주보다 3%포인트 하락해 39%였다. 국민의힘 지지율은 지난주보다 1%포인트 올라 22%였다. 조국혁신당 3%, 개혁신당은 2%였다. '지지하는 정당이 없다'는 응답은 지난주보다 5%포인트 높아진 30%로 나타났다.


서울 종묘 인근 재개발과 관련해서는 '세계유산 종묘의 경관과 가치 보전을 위한 개발 제한이 필요하다'는 응답이 전체의 69%로 조사됐다. '도심 노후지구 재생을 위해 초고층 빌딩 개발을 허용해야 한다'는 의견은 22%에 그쳤다.

여론조사와 관련해 자세한 사항은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지를 참고하면 된다.





나주석 기자 gonggam@asiae.co.kr
