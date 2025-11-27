본문 바로가기
금감원, 금보원과 GA 보안 강화 간담회 개최

최동현기자

입력2025.11.27 10:31

대형 GA 14곳, 금융보안원 사원 가입

금융감독원이 금융보안원과 함께 '초대형 법인보험대리점(GA) 보안 강화 간담회'를 개최했다고 27일 밝혔다.


금감원과 금보원은 최근 발생한 GA 침해사고 및 개인(신용)정보 유출사고에 대한 대책의 일환으로 초대형 GA의 금융보안원 사원 가입을 추진했다. 이번 간담회엔 지난 21일 금융보안원에 사원으로 가입한 14개 GA 대표가 참석해 당부사항과 애로·건의사항을 공유했다.

금융감독원 본원. 금감원

이세훈 금감원 수석부원장은 GA업계 전반의 보안 수준 향상과 인식 제고가 필요한 시점임을 강조했다. 내년도 '대형 GA 내부통제 실태 평가' 시 보안 관련 부문을 보다 비중 있고 면밀하게 평가하겠다는 점도 전달했다. 금감원은 기본적인 사전예방 노력 미흡으로 발생한 보안사고에 대해서는 엄정 대응할 계획이다. 사고 발생 시 파급력이 큰 초대형 GA에 대해서는 강화된 관리를 병행한다. 판매 위탁사(보험사)와 수탁사(GA) 간 협업을 통한 보안 강화도 추진할 방침이다.


금융보안원은 보안관제 기술 적용 및 역량 강화 교육 등을 통해 GA의 실질적인 보안역량 강화를 지원할 계획이다. 이번 사원 가입 GA를 대상으로 정보보호 컨설팅을 조속히 진행해 보안 취약점을 점검할 예정이다.


이 부원장은 "금감원과 금융보안원은 GA업계의 보안 강화를 위해 지속 공조하고 GA업계와도 긴밀히 소통할 것"이라고 말했다.




최동현 기자 nell@asiae.co.kr
<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

