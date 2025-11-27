인크로스 '구글 에이전시 엑설런스 어워즈' 미디어 통합 부문 수상

SK스퀘어 관계사인 디지털 광고 전문 기업 인크로스 인크로스 216050 | 코스닥 증권정보 현재가 6,680 전일대비 70 등락률 -1.04% 거래량 4,610 전일가 6,750 2025.11.27 09:55 기준 관련기사 "60만닉스 반값에 산다"…SK스퀘어 시총 10위권 '성큼'[클릭 e종목]"인크로스, 4분기 실적 개선 기대"인크로스, 2025년 3분기 실적 발표…"매출액 130억원" 전 종목 시세 보기 close 는 구글 에이전시 엑설런스 어워즈(Google Agency Excellence Awards) 미디어 통합 부문에서 최종 우승 에이전시로 선정됐다고 27일 밝혔다.

구글 에이전시 엑설런스 어워즈는 구글 애즈(Google Ads)를 활용해 탁월한 성과를 거두고 AI 기반 마케팅의 새로운 가능성을 제시한 우수 에이전시를 조명하는 행사다. 올해 시상은 ▲온라인 판매 ▲미디어 통합 ▲측정 솔루션 ▲리드 생성 ▲크리에이티브 적용 ▲앱 성장 ▲글로벌 성장 등 총 7개 부문에서 진행되며, 각 부문별로 솔루션 활용 역량과 비즈니스 임팩트를 종합적으로 평가한다.

인크로스는 이번 어워즈에서 켄뷰 '타이레놀' 캠페인으로 미디어 통합(Media Unification) 부문 우승 에이전시로 이름을 올렸다. 미디어 통합 부문은 디지털 미디어 환경에서 오디언스 타겟팅, 스토리텔링, 최신 기술을 효과적으로 결합해 성과를 창출한 에이전시에 수여되는 상으로, 데이터 인사이트와 집행 전략의 완성도를 동시에 요구하는 분야다.

제품의 브랜드 가치 확산과 신규 고객 확보를 목표로 진행된 켄뷰 타이레놀 캠페인에서 인크로스는 기존의 TV 중심 전략에서 벗어나 유튜브와 CTV(Connected TV)를 결합한 미디어 통합 전략을 설계했다. 구글 애즈와 AI 솔루션을 활용해 광고 노출 빈도를 최적화하고 다양한 포맷의 멀티 크리에이티브를 동시에 집행함으로써 도달률과 비용 효율성을 동시에 높였다는 평가를 받았다.

손윤정 인크로스 대표는 "이번 수상은 인크로스가 AI 기반 디지털 마케팅 역량을 글로벌 플랫폼인 구글로부터 인정받은 의미 있는 성과"라며 "앞으로도 광고주에게 데이터와 AI 기반의 혁신적인 마케팅 솔루션을 제공해 탁월한 성과를 창출하는 파트너로서 입지를 강화해 나가겠다"고 소감을 밝혔다.





유현석 기자 guspower@asiae.co.kr



