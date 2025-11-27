KB국민은행, LG유플러스 보이스피싱 예방 '맞손'

26일 서울 여의도 KB국민은행 신관에서 열린 업무협약식에 참석한 홍범식 LG유플러스 대표(오른쪽)와 이환주 KB국민은행장(왼쪽)이 기념촬영을 하고 있다. KB국민은행 제공 AD 원본보기 아이콘

KB국민은행은 LG유플러스와 보이스피싱 피해 예방을 위한 업무협약(MOU)을 체결하고 인공지능(AI) 기술 기반의 예방 체계를 구축한다고 27일 밝혔다.

전날 서울 영등포구 KB국민은행 신관에서 열린 업무협약식에는 홍범식 LG유플러스 대표, 이환주 KB국민은행장 및 관계자들이 참석했다.

이번 협약을 통해 KB국민은행은 거래 패턴, 계좌 행동 데이터, 채널 이용 이력 등 금융 데이터를 분석해 고위험 거래 유형과 이상 징후를 정교하게 분석한다. LG유플러스는 AI 통화 앱 '익시오(ixi-O)'의 실시간 보이스피싱 탐지 기능, 악성 앱 설치 여부, 위험 URL 접속 여부 등 보이스피싱에 자주 활용되는 통신 특성을 기반으로 데이터를 선별한다. 두 회사는 이러한 분석 역량을 결합해 고위험 통화와 연계된 이체나 인증 과정에서 실시간 경고와 추가 인증 절차를 제공하는 등 고도화된 공동 대응 체계를 구축할 예정이다.

또 보이스피싱 수법 변화와 피해 특성 등 세부 데이터를 체계적으로 분석해 금융당국 및 수사기관과 공유할 통계와 분석 자료를 마련할 계획이다. 아울러 KB국민은행은 알뜰폰 사업자로서 LG유플러스의 AI 기반 보이스피싱 탐지 서비스인 익시오를 연내 제휴 서비스로 고객에게 제공할 예정이다.

KB국민은행 관계자는 "이번 협약은 금융과 통신 데이터를 결합해 보이스피싱을 더욱 정교하게 탐지하고 차단하기 위한 의미 있는 협력"이라며 "앞으로도 긴밀한 협업을 기반으로 보다 체계적이고 안전한 금융 생태계를 조성해 국민들의 소중한 자산 보호에 최선을 다하겠다"고 말했다.





부애리 기자 aeri345@asiae.co.kr



