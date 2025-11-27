유진투자증권, 2025년 지속가능경영보고서 발간…'ESG 경영 체계 수립' 성과 반영

유진투자증권 유진투자증권 001200 | 코스피 증권정보 현재가 3,495 전일대비 10 등락률 +0.29% 거래량 207,806 전일가 3,485 2025.11.27 09:43 기준 관련기사 유진투자증권, 라트비아 경제부와 인프라·방산 분야 전략적 협력 MOU 체결유진투자증권, 브랜드 팝업 '디톡스 하우스' 오픈유진투자증권, 해진공과 선박 조각투자 산업 활성화 업무협약 체결 전 종목 시세 보기 close 이 ESG 경영 전략과 주요 성과를 담은 2025년 지속가능경영보고서를 발간했다고 27일 밝혔다.

유진투자증권은 ESG 경영 활동과 성과를 이해관계자에게 투명하게 전달하고 장기 전략 방향을 제시하기 위해 2022년부터 지속가능경영보고서를 발간해 왔다.

올해 보고서는 2022년, 2024년에 이은 세 번째 발간물로, 작년에 공개한 ESG 중장기 전략의 1단계 목표인 'ESG 경영 체계 수립'에 대한 추진 내용을 심도 있게 다루고 있다.

유진투자증권은 2024년 ESG위원회를 신설한 데 이어, 올해 ESG 경영 TF를 정식 출범하며 ESG 실행력을 강화했다. 또한 윤리·환경·사회공헌 정책 제정 및 개정, 사업 부문별 ESG 리스크 대응 전략 마련 등 ESG 경영 고도화를 위한 기반을 구축한 바 있다.

또한 보고서에는 지난 한 해 동안 유진투자증권이 추진한 다양한 ESG 활동이 담겨 있다. 유진투자증권은 ESG 금융 확대, 디지털 기반 업무 혁신, 기술 기반 중소벤처기업 지원, ESG 리서치 제공, STO 기반 혁신금융 추진, 친환경 경영, 문화 및 스포츠 사회공헌 프로그램 등 금융과 사회적 가치를 연계한 활동을 지속적으로 확대해 왔다.

유진투자증권은 내년에도 온실가스 인벤토리 구축, ISO 14001 환경경영시스템 인증 추진 등 ESG 경영 고도화 작업을 지속할 계획이다.

송경재 유진투자증권 전략기획실장은 "ESG 중장기 전략에 따라 지난해와 올해는 'ESG 경영 체계 수립'에 집중했고 내년부터는 다음 단계인 'ESG 경영 고도화'에 박차를 가할 예정"이라며 "지속 가능한 가치 창출을 선도할 수 있도록 금융과 ESG를 연계한 활동을 적극적으로 강화해 나가겠다"라고 말했다.





장효원 기자 specialjhw@asiae.co.kr



