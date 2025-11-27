본문 바로가기
경과원, 이동노동자 쉼터 'GBSA 라운지' 문열어

이영규기자

입력2025.11.27 08:16

시계아이콘00분 24초 소요
경기도경제과학진흥원이 수원 광교 본원 1층에 이동노동자와 일반 방문객이 함께 이용할 수 있는 'GBSA 라운지'를 새롭게 열었다.


이번 라운지 개소는 계절 변화로 악화되기 쉬운 이동노동자의 근무환경을 보완하고, 여름철 폭염과 겨울철 한파에 장시간 노출되는 데 따른 안전 위험을 최소화하기 위한 취지에서 추진됐다.

경기도경제과학진흥원이 이동노동자 등을 위한 '쉼터'를 본원 1층에 개설했다. 경기도경제과학진흥원 제공

경과원은 이용자 중심 분석을 통해 시간대별 이용 현황과 이동 흐름을 파악해 효율성을 높일 예정이며, 라운지 내부의 편의시설 내실화를 중심으로 운영 품질을 지속 강화할 계획이다.


김현곤 경과원장은 "이동노동자는 지역경제의 핵심 인력이며, 안전한 근무환경 지원은 공공기관의 기본 역할"이라며 "GBSA 라운지를 방문객과 노동자 모두에게 열린 공간으로 운영해 공공서비스 품질과 사회적 책임을 더욱 강화하겠다"고 말했다.


경과원은 2019년부터 광교 및 판교테크노밸리 내 6개 공공건물에서 이동노동자를 위한 혹서기·혹한기 쉼터를 운영하고 있다.




이영규 기자 fortune@asiae.co.kr
