본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

학생 시선이 만든 ‘새로운 유물의 방’

영남취재본부 권병건기자

입력2025.11.26 15:02

시계아이콘00분 40초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

상주박물관·상주여고,
청소년 공동기획 전시 첫 공개

상주박물관(관장 윤호필)이 상주여자고등학교(교장 차유경) 역사동아리와 함께 준비한 청소년 참여형 전시가 25일 개막했다.

학생 시선이 만든 ‘새로운 유물의 방’
AD
원본보기 아이콘

박물관 로비에서 2026년 5월 31일까지 이어지는 이번 전시는 지역 청소년이 전시의 전 과정을 직접 기획하고 참여했다는 점에서 교육·문화 융합 모델로 주목받고 있다.


이번 전시는 2025년 3월부터 약 9개월간 진행된 중장기 협력 프로젝트의 결과물이다. 상주여고 학생들은 전문 학예사와 함께 유물 조사·분류, 전시 콘셉트 기획, 공간 구성, 참여형 프로그램 개발 등 실제 전시 제작에 필요한 전 과정을 경험했다. 단순 체험을 넘어 학생 스스로 지역 문화유산을 해석하고, 이를 전시 언어로 재구성했다는 점이 큰 의미를 더한다.

특히 학생들은 유물에 담긴 삶의 흔적과 선조들의 생각을 또래 감각으로 재해석해 새로운 질문을 던지는 전시를 완성했다.


관람객은 유물을 관찰하고 퀴즈를 통해 의미를 유추해보는 참여형 콘텐츠를 통해 과거와 현재를 잇는 독창적 체험을 할 수 있다.


박물관 관계자는 "유물을 단순히 보는 전시가 아니라, 스스로 생각하고 답을 찾아가는 전시로 구성했다"고 설명했다.

윤호필 상주박물관장은 "지역 청소년이 문화유산의 가치를 고민하고 전시로 구현한 뜻깊은 협업의 성과"라며 "앞으로도 학교와의 연계를 확대해 박물관이 청소년과 시민 모두에게 열린 배움의 공간이 되도록 노력하겠다"고 밝혔다.


상주박물관은 이번 공동기획 전시를 시작으로 지역사회와 청소년이 함께 성장하는 '참여형 박물관' 프로그램을 지속해서 강화할 방침이다.





영남취재본부 권병건 기자 gbg@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한국산'만 찾는 이유[전력산업대전환]③ 지금 주문해도 4년 뒤에야 받는다…전 세계가 '한... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"비싸고 올드해서 바꿨어요" 5년 새 5000억 증발…2030에 외면받는 홍삼

1만2000년만의 화산 폭발에 항공 무더기 취소…"연기가 14㎞까지"

"제정신이냐" 젠슨 황, 엔비디아 직원 질책한 이유는

"떡 6개 떡볶이 4000원, 카드는 안돼" 광장시장 또 논란

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

형기만 채우면 재벌 된다…대장동 수천억, 왜 환수 어렵나

새로운 이슈 보기