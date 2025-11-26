본문 바로가기
Dim영역
경제
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

금융

현대카드 "20세기 대표 아티스트, 도널드 저드 국내 첫 가구전시"

문채석기자

입력2025.11.26 10:28

시계아이콘00분 38초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

국내 최대 전시회…이태원서 내년 4월 26일까지

현대카드는 20세기 대표 미니멀리스트 아티스트로 평가받는 도널드 저드의 국내 첫 가구 전시회를 개최한다고 26일 밝혔다.


현대카드 "20세기 대표 아티스트, 도널드 저드 국내 첫 가구전시"
AD
원본보기 아이콘

전시는 '도널드 저드: 퍼니쳐'란 제목으로 서울 이태원 현대카드 스토리지에서 다음 날부터 내년 4월26일까지 열린다.

국내 최대 규모 전시회로 저드의 가구와 저드 재단 판화 등 약 100여점의 작품을 선보일 예정이다.


저드는 회화와 조각의 기존 경계를 넘어선 3차원 입체 작업으로 현대미술의 새 지평을 연 인물로 평가받는다.


현대카드는 뉴욕현대미술관(MoMA)에서 열린 저드의 대규모 회고전 후원을 계기로 저드 재단과 협력해 이번 전시회를 기획했다.

전시장은 실제 저드의 작업 및 생활 공간에서 영감을 받아 구성했으며 관람객은 그의 삶과 예술의 접점을 자연스럽게 경험할 수 있다.


저드가 1970년대부터 1990년대 사이에 제작한 가구 38점이 전시된다. 이 중 30여 점은 이번 전시를 위해 원작을 바탕으로 새롭게 제작됐다.


전시장에서는 그의 판화와 드로잉 작품도 감상할 수 있다. 1970년대부터 1990년대 사이에 제작된 실크스크린과 목판화 작품을 통해 저드가 지속적으로 탐구해 온 형태와 색채에 대한 관심을 엿볼 수 있다.


아울러 뉴욕과 마파에 위치한 그의 공간, 예술, 건축, 가구에 대한 자료를 조명하는 아카이브 서적 8권도 함께 소개된다.


현대카드 관계자는 " 저드의 작업 세계를 통해 관람객들이 새로운 시각과 영감을 얻길 바란다"고 말했다.





문채석 기자 chaeso@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼 "올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

"감독에 충격…사과 못받아" 마라톤 '신체 접촉 논란' 선수 입 열었다

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

중기부, 외국인 전문인력 'E-7-1 비자추천' 해외 석·박사까지 확대 추진

새로운 이슈 보기