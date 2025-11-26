본문 바로가기
광주신세계, 겨울 제철 수산물 선봬

호남취재본부 신동호기자

입력2025.11.26 11:06

과메기·굴·피꼬막 등

㈜광주신세계(대표이사 이동훈)는 본관 지하 1층 식품관에서 제철인 겨울에 즐기면 더욱 좋은 수산물을 선보인다고 26일 밝혔다.

광주신세계 본관 지하 1층 식품관에서는 제철을 맞은 굴이 판매중이다 봉지굴과 컵굴은 손질돼 있어 바로 요리해 먹을 수 있다.광주신세계 제공

광주신세계 본관 지하 1층 식품관에서는 제철을 맞은 굴이 판매중이다 봉지굴과 컵굴은 손질돼 있어 바로 요리해 먹을 수 있다.광주신세계 제공

광주신세계는 겨울 제철을 맞는 과메기를 만날 수 있다. 차가운 바람에 건조하는 과메기는 이달부터 내년 2월까지 풍미를 제대로 느낄 수 있다.


'바다의 우유'라고 불리는 굴도 제철을 맞았다. 광주신세계 식품관에서는 국내산 봉지굴, 컵굴을 판매하며 봉지굴과 컵굴은 손질돼 있어서 굴전과 굴무침 등으로 간편하게 요리해 먹을 수 있다.

날이 추워지면 월동 준비를 하느라 살이 통통하게 오르는 꼬막도 만날 수 있다. 껍데기가 붉은색을 띠는 피꼬막도 구매할 수 있다.





호남취재본부 신동호 기자 sdhs6751@asiae.co.kr
