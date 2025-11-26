청년 희망 실험 성공… 양산시, 2025년 청년도전지원사업 성과 공유회 성료

청년들 생생한 도전 사례 공유… 큰 공감과 관심 이끌어

경남 양산시는 지난 21일 양산비즈니스센터 컨벤션홀에서 '2025년도 양산시 청년도전지원사업 성과공유회'를 성공적으로 개최했다.

청년도전지원사업 성과공유회. 양산시 제공

이번 공유회에는 청년과 유관 관계자 등 120여명이 참석해 뜻깊은 자리를 함께했다.

주요 행사로 도전 사례 공모를 통해 선정된 우수 청년 시상식과 사례 발표가 진행됐으며, 이를 통해 지역 청년들의 창의적이고 도전적인 경험이 공유되면서 참여자들의 큰 공감과 호응을 이끌어냈다.

또 부대 행사로 취업 타로 상담, 인형뽑기, 달고나 뽑기, 참여자 사진전 등 다양한 프로그램이 마련돼 단순한 성과보고 형식을 넘어 청년들이 즐길 수 있는 축제의 장이 됐다.

양산시는 2024년에 이어 올해도 청년도전지원사업을 경남경영자총협회와 컨소시엄을 구성해 추진하고 있으며, 청년들의 자신감 회복과 취업 역량 강화를 위한 맞춤형 프로그램을 제공하고 있다.

11월 현재 총 126명의 청년이 사업에 참여해 118명이 이수했고, 이 가운데 13명이 취·창업에 성공하는 성과를 거뒀다.

또 2026년에는 이수 목표 인원을 130명으로 확대해 더 많은 청년이 프로그램 혜택을 받을 수 있도록 사업 규모를 확장할 계획이다.

시 관계자는 "오늘의 성과는 무엇보다도 청년 여러분의 열정과 도전 정신이 만들어낸 값진 결과"라며 "양산시는 청년도전지원사업을 비롯한 다양한 청년 정책을 지속적으로 추진하고 있고, 앞으로도 청년들이 희망을 잃지 않고 자신의 진로를 주도적으로 설계할 수 있도록 다양한 지원과 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자



