본문 바로가기
Dim영역
전국
지식포켓
AK라디오
뉴스레터

영남

청년 희망 실험 성공… 양산시, 2025년 청년도전지원사업 성과 공유회 성료

영남취재본부 김철우기자

입력2025.11.26 10:01

시계아이콘00분 39초 소요
숏뉴스
숏 뉴스 AI 요약 기술은 핵심만 전달합니다. 전체 내용의 이해를 위해 기사 본문을 확인해주세요.

불러오는 중...

닫기
언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 뉴스듣기

공유하기

닫기
스크랩 글자크기

글자크기 설정

닫기
인쇄

청년들 생생한 도전 사례 공유… 큰 공감과 관심 이끌어

경남 양산시는 지난 21일 양산비즈니스센터 컨벤션홀에서 '2025년도 양산시 청년도전지원사업 성과공유회'를 성공적으로 개최했다.

청년도전지원사업 성과공유회. 양산시 제공

청년도전지원사업 성과공유회. 양산시 제공

AD
원본보기 아이콘

이번 공유회에는 청년과 유관 관계자 등 120여명이 참석해 뜻깊은 자리를 함께했다.


주요 행사로 도전 사례 공모를 통해 선정된 우수 청년 시상식과 사례 발표가 진행됐으며, 이를 통해 지역 청년들의 창의적이고 도전적인 경험이 공유되면서 참여자들의 큰 공감과 호응을 이끌어냈다.

또 부대 행사로 취업 타로 상담, 인형뽑기, 달고나 뽑기, 참여자 사진전 등 다양한 프로그램이 마련돼 단순한 성과보고 형식을 넘어 청년들이 즐길 수 있는 축제의 장이 됐다.


양산시는 2024년에 이어 올해도 청년도전지원사업을 경남경영자총협회와 컨소시엄을 구성해 추진하고 있으며, 청년들의 자신감 회복과 취업 역량 강화를 위한 맞춤형 프로그램을 제공하고 있다.


11월 현재 총 126명의 청년이 사업에 참여해 118명이 이수했고, 이 가운데 13명이 취·창업에 성공하는 성과를 거뒀다.

또 2026년에는 이수 목표 인원을 130명으로 확대해 더 많은 청년이 프로그램 혜택을 받을 수 있도록 사업 규모를 확장할 계획이다.


시 관계자는 "오늘의 성과는 무엇보다도 청년 여러분의 열정과 도전 정신이 만들어낸 값진 결과"라며 "양산시는 청년도전지원사업을 비롯한 다양한 청년 정책을 지속적으로 추진하고 있고, 앞으로도 청년들이 희망을 잃지 않고 자신의 진로를 주도적으로 설계할 수 있도록 다양한 지원과 노력을 아끼지 않겠다"고 말했다.





영남취재본부 김철우 기자 sooro97@asiae.co.kr
AD

꼭 봐야할 주요뉴스

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼 "올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…... 마스크영역

<ⓒ투자가를 위한 경제콘텐츠 플랫폼, 아시아경제(www.asiae.co.kr) 무단전재 배포금지>

함께 본 뉴스

새로보기

네이버 아이콘네이버 랭킹 기사

구독아이콘구독
간격처리를 위한 class

많이 본 뉴스 !가장 많이 읽힌 뉴스를 제공합니다. 집계 기준에 따라 최대 3일 전 기사까지 제공될 수 있습니다.

언론사 홈 구독
언론사 홈 구독
 top버튼

한 눈에 보는 오늘의 이슈

"올드해 보여서 갈아탔어요" 5년 새 5000억 증발…세대교체에 밀린 홍삼

아이폰17 인기에…"애플, 14년 만에 삼성 제칠 듯"

망원~잠실 27㎞ 달리기냐 한강버스냐…3분 먼저 도착한 주인공은?

"디올? 구찌? 다 있어"베트남 패키지 관광 필수코스엔…

"감독에 충격…사과 못받아" 마라톤 '신체 접촉 논란' 선수 입 열었다

"먹고 살려면 어쩔 수가 없다, 73세까지 일해야" 이런 노인 700만 시대

중기부, 외국인 전문인력 'E-7-1 비자추천' 해외 석·박사까지 확대 추진

새로운 이슈 보기